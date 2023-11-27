Немецкие TransnetBW и Netze BW в рамках внедрения новых правил управления перегрузками в энергосистеме – Redispatch 2.0 – провели испытания работы технологической платформы «DAtenaustausch/REdispatch» (DA/RE), предназначенной для балансирования энергосистемы, осуществляемого СО.

Redispatch 2.0 предусмотрено, что все генерирующие объекты и накопители энергии мощностью свыше 100 кВт, включая электростанции, работающие на ВИЭ, и ТЭЦ, участвуют в плановом перераспределении нагрузки генерации. В отличие от предыдущих мер по ликвидации сетевых перегрузок, Redispatch 2.0 предполагает балансовую и финансовую оптимизацию перераспределения нагрузки генерации в целях ликвидации перегрузок энергоресурсов. Для реализации требований Redispatch 2.0 сетевые операторы в целях ликвидации сетевых перегрузок должны выполнять разнообразные скоординированные задачи и осуществлять необходимый обмен данными. Цель использования технологической платформы DA/RE – обеспечить устойчивость энергосистемы даже при большом количестве децентрализованных объектов генерации. Платформа DA/RE обеспечивает вертикальную координацию и обмен данными между сетевыми операторами и операторами генерирующих объектов, выбирает наиболее эффективные энергоустановки для устранения прогнозируемых сетевыми операторами «узких мест» и обеспечивает эффективную скоординированную активацию мер по перераспределению мощности нагрузки генерации. Электроэнергия, выработанная задействованными в процессе ликвидации сетевых перегрузок энергоустановками, закупается и продается TransnetBW. В рамках проведенных TransnetBW и Netze BW испытаний моделировались отключения нескольких объектов ВИЭ-генерации, расположенных на территории федеральной земли Ба́ден-Вю́ртемберг, и контролировалась работа платформы DA/RE на разных этапах – с момента обнаружения перегрузки в сети до процесса поиска, отбора и перераспределения мощности нагрузки генерации, задействованной в восстановлении энергобаланса.

Испытания платформы DA/RE, которые прошли успешно, показали, что цифровая технологическая платформа, которая используется 46 сетевыми операторами Германии, обеспечивает полную координацию мероприятий по перераспределению мощности нагрузки генерации в целях повышения устойчивости энергосистемы на всех уровнях электрической сети. К обнаруженным по итогам испытаний недостаткам, требующим устранения в дальнейшем, можно отнести качество измерений и управления нагрузкой на отдельных электростанциях. Предполагается, что в среднесрочной перспективе сетевые операторы смогут использовать соответствующие инструменты системного оператора в рамках Redispatch 2.0 в круглосуточном режиме.

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