На Нововоронежской АЭС успешно проведена опытно-промышленная эксплуатация современного энергоблока №6 в режиме 18-месячного топливного цикла. По итогам ее реализации отчетные документы направлены в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). После получения экспертного заключения и изменения условий действия лицензии энергоблок №6 Нововоронежской АЭС переведут в промышленную эксплуатацию в режиме 18-месячного топливного цикла.

С 2016 года, после ввода в эксплуатацию, энергоблок №6 Нововоронежской АЭС проработал три топливные кампании в 12-месячном цикле: выгрузка отработавшего и загрузка свежего ядерного топлива проводилась раз в год. В августе 2020 года дан старт опытно-промышленной эксплуатации уже с 18-месячным топливным циклом в рамках четвертой и пятой кампаний. Оборудование энергоблока и изготовленное компанией ТВЭЛ ядерное топливо доказали свою надежность, безопасность и эффективность.

«В проектах энергоблока №6 и №7 Нововоронежской АЭС была предусмотрена возможность усовершенствования топливного цикла. Его внедрение позволяет значительно сократить длительность ремонтов, обеспечить прирост выработки электроэнергии, а также повысить эффективность работы энергоблока в целом», - сообщил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Увеличение длительности топливного цикла стало возможным за счет повышения среднего обогащения ядерного топлива и применения большего количества оксида гадолиния в качестве поглотителя нейтронов в тепловыделяющих сборках реакторной установки ВВЭР-1200.

«Реакторы ВВЭР отличаются высокой безопасностью, надежностью и широкими возможностями модернизации. Мы работаем не только над конструкционными изменениями, но и над повышением эффективности топливного цикла, не снижая при этом планки безопасности», - отметил Генеральный директор Концерна «Росэнергоатом» Александр Шутиков. - «Опыт нововоронежских атомщиков, полученный при реализации 18-месячного топливного цикла на энергоблоке с реактором ВВЭР-1200, будет использован на блоках подобного дизайна как в России, так и за рубежом», - добавил он.

Аналогичная работа проводится на 7-м энергоблоке Нововоронежской АЭС. Его перевод на 18-месячный топливный цикл запланирован на март 2024 года.

В Российской Федерации реализуется Программа повышения мощности на действующих АЭС. Благодаря внедрению современного топлива с увеличенной ураноемкостью уже все реакторы ВВЭР-1000 работают на мощности 104% от номинальной в удлиненных 18-месячных топливных циклах. Таким образом, отечественная атомная отрасль трансформировалась в конвейер атомных технологий, что позволяет занимать России лидирующие позиции в мире.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.