RusCable Live - Стратегия кабельщиков 2024!
Пермский Инженерно-Промышленный Форум (ПИПФ 23) - это объединение на одной площадке промышленного и бизнес-сообщества, представителей научно-образовательной сферы и органов государственной власти. На площадке проходит обсуждение актуальных вопросов развития промышленности: выстраивание партнёрских отношений, поиск и демонстрация инновационных решений и технологий для внедрения на производстве.
На своем стенде ЭЛКА-Кабель представит ассортимент кабельно-проводниковой продукции, с уклоном на импортозамещение:
Будем рады видеть вас по адресу:
г. Пермь, Шоссе Космонавтов, 59. Выставочный центр "PERM EXPO" Стенд 1.4
Время работы выставки:
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