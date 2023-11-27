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  • ОКП "ЭЛКА-Кабель" приглашает посетить свою экспозицию на Пермском Инженерно-промышленном Форуме

ОКП "ЭЛКА-Кабель" приглашает посетить свою экспозицию на Пермском Инженерно-промышленном Форуме

27 ноября 2023, 16:00 538 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО ОКП ЭЛКА-Кабель
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Пермский Инженерно-Промышленный Форум (ПИПФ 23) - это объединение на одной площадке промышленного и бизнес-сообщества, представителей научно-образовательной сферы и органов государственной власти. На площадке проходит обсуждение актуальных вопросов развития промышленности: выстраивание партнёрских отношений, поиск и демонстрация инновационных решений и технологий для внедрения на производстве.

На своем стенде ЭЛКА-Кабель представит ассортимент кабельно-проводниковой продукции, с уклоном на импортозамещение:

  • Силовые кабели ELKACABLE, оснащенные изоляцией из сшитого полиэтилена и гибким экраном из стойкого к коррозии алюминиевого сплава ТАС.
  • Монтажные кабели ELKAKIP, предназначенные для подключения оборудования.
  • Силовые гибкие кабели ELKAPOWER со множеством жил из алюминиевого сплава.
  • Кабели ELKAFLEX, также отличающиеся высокой гибкостью.
  • Инновационные силовые кабели Parma, особенностью которых является бумажно-пластиковая теплостойкая изоляция.

Будем рады видеть вас по адресу:

г. Пермь, Шоссе Космонавтов, 59. Выставочный центр "PERM EXPO" Стенд 1.4

Время работы выставки:

  • 29-30 ноября – с 9:00 до 18:30.
  • 01 декабря – с 9:00 до 15:00
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Метки: ЭЛКА-КАБЕЛЬ, ПИПФ 23
Отрасль: Кабельная промышленность 

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