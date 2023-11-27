Пермский Инженерно-Промышленный Форум (ПИПФ 23) - это объединение на одной площадке промышленного и бизнес-сообщества, представителей научно-образовательной сферы и органов государственной власти. На площадке проходит обсуждение актуальных вопросов развития промышленности: выстраивание партнёрских отношений, поиск и демонстрация инновационных решений и технологий для внедрения на производстве.

На своем стенде ЭЛКА-Кабель представит ассортимент кабельно-проводниковой продукции, с уклоном на импортозамещение:

Силовые кабели ELKACABLE, оснащенные изоляцией из сшитого полиэтилена и гибким экраном из стойкого к коррозии алюминиевого сплава ТАС.

Монтажные кабели ELKAKIP, предназначенные для подключения оборудования.

Силовые гибкие кабели ELKAPOWER со множеством жил из алюминиевого сплава.

Кабели ELKAFLEX, также отличающиеся высокой гибкостью.

Инновационные силовые кабели Parma, особенностью которых является бумажно-пластиковая теплостойкая изоляция.

Будем рады видеть вас по адресу:

г. Пермь, Шоссе Космонавтов, 59. Выставочный центр "PERM EXPO" Стенд 1.4

Время работы выставки: