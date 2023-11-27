Министерство энергетики Подмосковья провело совещание "О подведении итогов совместной работы с Ассоциацией "Мособлтеплоэнерго" во взаимодействии с муниципальными образованиями Московской области". В совещании участвовали представители Министерства энергетики Московской области, заместители глав городских округов региона, представители теплоснабжающих организаций и Ассоциации предприятий энергетики Московской области "Мособлтеплоэнерго".

В ходе совещания было рассмотрено несколько вопросов. Во-первых, участники обсудили перспективы внедрения на территории Подмосковья государственной информационной системы "Управление задолженностью за топливно-энергетические ресурсы Московской области" (Система).

По данным Минэнерго Подмосковья, сегодня в семи муниципалитетах региона данная Система проходит апробацию. Свою работу она начнёт в первой половине 2024 года.

Второй темой обсуждения стали перспективы изменения методик государственной программы по оказанию финансовой помощи муниципалитетам для погашения задолженности за топливно-энергетические ресурсы.

"Несомненно, помощь городским округам, где есть проблема с долгами, крайне необходима. В связи с этим мы прорабатываем разные подходы с предоставлением такой помощи в соответствии с действующим законодательством" - отметил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Участники совещания уделили также внимание вопросу взаимодействия Министерства энергетики с Ассоциацией предприятий энергетики "Мособлтеплоэнерго". Напомним, что в прошлом году было подписано соглашение о взаимодействии между Минэнерго и "Мособлтеплоэнерго". Соглашение предполагает взаимодействие по обширному комплексу рабочих вопросов на основании имеющегося положительного опыта.

Прошедшая встреча представителей Минэнерго, заместителей глав городских округов, представителей теплоснабжающих организаций и Ассоциации предприятий энергетики Московской области "Мособлтеплоэнерго" имеет важное значение, так как позволит укрепить платёжную дисциплину за топливно-энергетические ресурсы.