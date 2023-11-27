Энергетики «Россети Кубань» восстановили электроснабжение порядка 70% потребителей, которые накануне пострадали от разгула стихии в прибрежных районах Краснодарского края. Причиной технологических нарушений на энергообъектах стал сильный ветер, порывы которого на отдельных участках на побережье Кубани достигали 30 м/с.

Бригады «Россети Кубань» восстановили подачу электроэнергии большей части потребителей населенных пунктов Большого Сочи, Туапсинского, Анапского, Крымского, Новороссийского, Темрюкского районов, которые накануне попали в эпицентр непогоды. В зоне ответственности компании восстановлена работа порядка 50 линий электропередачи распределительной сети классом напряжения 6-10 кВ, введены в работу более 900 трансформаторных подстанций. Возобновлено электроснабжение 15 социально значимых объектов, более 30 тыс. частных и многоквартирных домов.

Для обеспечения электричеством соцобъектов на период восстановительных работ задействованы семь передвижных резервных источников электроснабжения.

В ликвидации последствий непогоды на энергообъектах в южных и юго-западных районах Краснодарского края суммарно принимают участие около 100 бригад энергетиков: порядка 250 специалистов, задействовано 103 единицы спецтехники, в том числе высокой проходимости.

На Черноморском побережье Кубани продолжает действовать штормовое предупреждение. Ожидается подъем уровня воды на реках, местами с достижением неблагоприятных отметок.

Энергетики ведут постоянный мониторинг метеоусловий и осуществляют контроль за состоянием энергооборудования. Ход восстановительных работ координирует штаб компании «Россети Кубань».

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра 8-800-220-0-220.