Специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» выполнили капитальный ремонт и техническое обслуживание восьми высоковольтных подстанций и 50 трансформаторных пунктов, которые обеспечивают электроснабжение более 900 тыс. потребителей в пригороде краевой столицы, а также в пяти прилегающих к ней районах Краснодарского края и Республики Адыгея.

На восьми подстанциях классом напряжения 35-110 кВ энергетики реализовали комплекс технических мероприятий: отремонтировали силовые трансформаторы, заменили устаревшие конденсаторные батареи на более современные и экологичные.

Ремонт четырех силовых трансформаторов и почти 160 единиц вспомогательного оборудования на подстанциях «Новотитаровская» и «Динская» позволит повысить качество и надежность электроснабжения 88 объектов социальной инфраструктуры и 90 тыс. жителей четырех населенных пунктов Динского района.

На подстанции 35 кВ «Елизаветинская», которая обеспечивает электроснабжение 10 социально значимых объектов и 21 тыс. жителей одноименного населенного пункта, отремонтированы два силовых трансформатора, выключатели, разъединители и другое энергооборудование.

– Для поддержания оборудования в надлежащем техническом состоянии мы проводим ежегодную диагностику, обслуживание и ремонт энергообъектов, – рассказал главный инженер Краснодарских электросетей Владимир Безуглый. – Выявить и оперативно устранить даже скрытые повреждения помогают, например, тепловизоры и ультрафиолетовые камеры. Своевременно выполненные мероприятия – залог надежной работы сетевого комплекса в период сложных погодных условий, низких температур и максимума нагрузки на энергообъекты.

Краснодарские электрические сети обеспечивают электроэнергией потребителей сельских округов города Краснодара и шести прилегающих районов Краснодарского края и Республики Адыгея. В зону ответственности филиала входят пригород Краснодара, Динской, Северский, МО город Горячий Ключ Краснодарского края, а также город Адыгейск, Теучежский и Тахтамукайский районы Республики Адыгея с общей численностью населения более 1,5 млн человек. В зоне ответственности филиала – 88 подстанций 35-110 кВ и более 2150 трансформаторных подстанций. Общая установленная мощность – 5590 МВА.