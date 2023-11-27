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"Россети Северный Кавказ" подготовили к предстоящей зиме более 190 трансформаторных подстанций в Северной Осетии

27 ноября 2023, 17:40 403 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
Авторы и источники / Правообладателям

С начала 2023 года специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» провели ремонт и обслуживание оборудования на 192 трансформаторных подстанциях (ТП) напряжением 6-10/0,4 кВ во всех районах Северной Осетии.

Комплекс технических мероприятий реализован в рамках подготовки сетевого комплекса региона к работе в сложных погодных условиях предстоящей зимы.

Наибольший объем работ энергетики выполнили в столице республики – городе Владикавказе: здесь в нормативное состояние привели порядка 55 ТП. В Пригородном районе отремонтированы около 40 энергообъектов. В том числе трансформаторные подстанции, обеспечивающие электроснабжение амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, школ, детских садов.

В сложной системе электротехнического оборудования трансформаторные подстанции выполняют важнейшую роль звена, перераспределяющего электроэнергию. Потребители получают необходимый для комфортной жизни энергоресурс благодаря стабильной работе ТП. Именно поэтому своевременному ремонту и качественному обслуживанию энергообъектов специалисты уделяют повышенное внимание.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, СЕВКАВКАЗЭНЕРГО, СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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