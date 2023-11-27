С начала 2023 года специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» провели ремонт и обслуживание оборудования на 192 трансформаторных подстанциях (ТП) напряжением 6-10/0,4 кВ во всех районах Северной Осетии.

Комплекс технических мероприятий реализован в рамках подготовки сетевого комплекса региона к работе в сложных погодных условиях предстоящей зимы.



Наибольший объем работ энергетики выполнили в столице республики – городе Владикавказе: здесь в нормативное состояние привели порядка 55 ТП. В Пригородном районе отремонтированы около 40 энергообъектов. В том числе трансформаторные подстанции, обеспечивающие электроснабжение амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, школ, детских садов.



В сложной системе электротехнического оборудования трансформаторные подстанции выполняют важнейшую роль звена, перераспределяющего электроэнергию. Потребители получают необходимый для комфортной жизни энергоресурс благодаря стабильной работе ТП. Именно поэтому своевременному ремонту и качественному обслуживанию энергообъектов специалисты уделяют повышенное внимание.