АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило реконструкцию двух участков магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Рязань - Москва в Московской области.

Работы на объектах велись с марта 2023 года. Проведена реконструкция линейной части трубопровода диаметром 377 мм с заменой участков общей протяженностью 2,55 км. В том числе, выполнено устройство переходов МНПП через малые водотоки: р. Вертема и ручей.

На подводных переходах трубопровода использованы трубы повышенного класса прочности и с заводским изоляционным трехслойным полиэтиленовым покрытием. Такие трубы отличаются способностью выдержать большие нагрузки в условиях длительной эксплуатации. Также специалисты смонтировали устройство катодной защиты для предотвращения электрохимической коррозии трубопровода.

Реконструкция включала работы по сварке трубопровода в нитку, укладке в разработанную траншею с последующей засыпкой, испытаниям, внутритрубной диагностике построенного трубопровода, устройству инженерной защиты, рекультивации задействованных в строительстве земельных участков. Мероприятия проведены с соблюдением природоохранного законодательства РФ и в строгом соответствии с требованиями промышленной безопасности.

Работы выполнены в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта производственных объектов предприятия для повышения надежности, и экологической безопасности системы трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов.