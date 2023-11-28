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АО "Транснефть-Верхняя Волга" подключило реконструированные участки нефтепродуктопровода в Московской области

28 ноября 2023, 14:15 456 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО Транснефть-Верхняя Волга
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Фото: АО «Транснефть-Верхняя Волга»

Фото: АО «Транснефть-Верхняя Волга»

АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило реконструкцию двух участков магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Рязань - Москва в Московской области.

Работы на объектах велись с марта 2023 года. Проведена реконструкция линейной части трубопровода диаметром 377 мм с заменой участков общей протяженностью 2,55 км. В том числе, выполнено устройство переходов МНПП через малые водотоки: р. Вертема и ручей.

На подводных переходах трубопровода использованы трубы повышенного класса прочности и с заводским изоляционным трехслойным полиэтиленовым покрытием. Такие трубы отличаются способностью выдержать большие нагрузки в условиях длительной эксплуатации. Также специалисты смонтировали устройство катодной защиты для предотвращения электрохимической коррозии трубопровода.

Реконструкция включала работы по сварке трубопровода в нитку, укладке в разработанную траншею с последующей засыпкой, испытаниям, внутритрубной диагностике построенного трубопровода, устройству инженерной защиты, рекультивации задействованных в строительстве земельных участков. Мероприятия проведены с соблюдением природоохранного законодательства РФ и в строгом соответствии с требованиями промышленной безопасности.

Работы выполнены в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта производственных объектов предприятия для повышения надежности, и экологической безопасности системы трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов.

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Метки: ТРАНСНЕФТЬ, ТРАНСНЕФТЬ-ВЕРХНЯЯ ВОЛГА
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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