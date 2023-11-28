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  • ГУП РК "Крымэнерго" круглосуточно восстанавливает электроснабжение в пострадавших от непогоды районах полуострова

ГУП РК "Крымэнерго" круглосуточно восстанавливает электроснабжение в пострадавших от непогоды районах полуострова

28 ноября 2023, 13:00 498 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: КРЫМЭНЕРГО

28 ноября 2023 года специалисты ГУП РК «Крымэнерго» в режиме повышенной готовности продолжают восстановительные работы в сетях, где ранее произошли технологические нарушения, вызванные неблагоприятными погодными условиями.  За время проведения аварийных работ энергетики возобновили работоспособность 7 линий электропередачи 110 кВ, 22 ЛЭП 35 кВ, 321 ЛЭП 6-10 кВ.

По состоянию на 08:00 без электроснабжения остаются около 93.000 жителей, из которых большая часть – в Симферопольском (24,5 тыс. чел.), Сакском (23,6 тыс.чел.), Красногвардейском (10,7 тыс. чел.), Бахчисарайском (9,4 тыс. чел.), Белогорском (8,6 тыс. чел.), Черноморском (6,2 тыс. чел.) районах полуострова. При этом в Сакском районе из-за распутицы затруднен проезд к воздушным линиям и подстанциям.

В настоящее время над устранением аварийных ситуаций работают 206 бригад (более 600 специалистов ГУП РК «Крымэнерго», МЧС, муниципалетов, подрядных и смежных сетевых организаций). Работы координирует оперативный штаб. Сотрудники из разных территориальных подразделений ГУП РК «Крымэнерго» передислоцированы для работы на ключевых энергообъектах.

Передать SMS-информацию об авариях можно на номер +79789936951. Телефоны контакт-центра ГУП РК «Крымэнерго»: 88005060012 (с мобильного), 08005060012 (со стационарного).

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Метки: АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ, КРЫМЭНЕРГО, КРЫМ
Отрасль: Электроэнергетика 

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