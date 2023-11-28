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На декабрь 2023 года отобрано 16 агрегаторов управления спросом

28 ноября 2023, 16:45 422 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО СО ЕЭС
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Системный оператор подвел итоги конкурентного отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по управлению спросом на электрическую энергию, на декабрь 2023 года.

Отбор проводился в рамках пилотного проекта по управлению спросом потребителей розничного рынка электроэнергии с участием специализированных организаций – агрегаторов управления спросом. Заявки были поданы 20 компанией в отношении 81 объекта управления. По итогам процедуры отобраны заявки 16 компаний в отношении 66 объектов агрегированного управления.

Плановый совокупный объем снижения потребления, отобранный по результатам отбора, составил 343,03 МВт, в том числе в первой ценовой зоне оптового рынка 214,72 МВт и во второй ценовой зоне оптового рынка – 128,31 МВт.

Критерием конкурентного отбора является минимизация общей стоимости совокупного объема оказания услуг по управлению спросом на электрическую энергию, определяемого по итогам отбора.

По итогам конкурентного отбора средневзвешенная цена оказания услуг в первой ценовой зоне составила 231 222,19 руб./МВт в месяц, во второй ценовой зоне – 119 185,72 руб./МВт в месяц.

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Метки: СО ЕЭС, УПРАВЛЕНИЕ СПРОСОМ
Отрасль: Электроэнергетика 

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