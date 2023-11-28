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На железнодорожном мосту через реку Тулома установлены все пролетные строения

28 ноября 2023, 15:15 467 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Официальный Интернет-ресурс Министерства транспорта Российской Федерации
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: mintrans.gov.ru

Фото: mintrans.gov.ru

В Мурманской области продолжается строительство ближних железнодорожных подходов к морскому порту «Лавна». На мосту через реку Тулома установлены все пролетные строения. Работы ведутся под контролем ФКУ «Ространсмодернизация». 

На железнодорожном мосту через реку Тулома завершен подъем пролетного строения длиной 34 метра и монтаж строения длиной 110 метров. Последний был собран навесным монтажом над руслом реки при помощи двух кранов. Таким образом, все пролетные строения моста подняты на проектные отметки. 

Железнодорожный мост через реку Тулома - самый крупный мост в Заполярье. Его длина 1300 метров. Мост состоит из пяти пролетных строений, каждое от 100 до 150 метров длиной. 

Строительные работы продолжаются, идет обустройство настилов и проходов, необходимых для эксплуатации моста, ведется покраска конструкций. Работы осуществляются в рамках реализации проекта по строительству ближних ж/д подходов к морскому порту Лавна. Основная цель проекта - строительство ж/д подходов к угольному терминалу Лавна, которые обеспечат высокую провозную способность. Планируется, что в 2024-м году порт сможет выйти на перевалочную мощность в 4 млн тонн угля. В 2025 запланированная мощность - 18 млн тонн.

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Метки: МИНТРАНС, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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