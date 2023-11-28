Более 900 млн рублей направят на строительство четырех корпусов в индустриальных парках "Заволжье" и "Инза" в Ульяновской области, которые введут в эксплуатацию к 2025 году. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой областного парламента.

"Более 907 млн рублей предусмотрено на строительство инфраструктурных объектов: возведение производственного корпуса на территории индустриального парка "Заволжье" и трех корпусов на площадке индустриального парка "Инза". Ввести объекты в эксплуатацию предполагается до 31 декабря 2024 года, что создаст не менее 200 новых высококвалифицированных рабочих мест", - отмечается в сообщении.

Еще один региональный проект - "Парк технологий будущего" предусматривает строительство двух производственно-складских зданий на территории промзоны "Заволжье" площадью 7,5 тыс. кв. м и Портовой особой экономической зоны в Чердаклинском районе Ульяновской области площадью 13 тыс. кв. м. Кроме того, предусмотрено строительство 4-й очереди индустриального парка ПОЭЗ для предоставления в аренду инвесторам. Общий объем частных инвестиций по проекту оценивается в 2,6 млрд рублей.

Проекты предусмотрены государственной программой "Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области", которую рассмотрели на заседании комитета заксобрания по бюджету, экономической политике и развитию предпринимательства. В 2024 году на нее выделили 1,2 млрд рублей, в том числе 946,5 млн рублей - из федерального бюджета и 220 млн рублей - из региональной казны. Госпрограммой также предусмотрены средства на инновационное развитие и субсидии промышленным предприятиям на повышение квалификации.

Депутаты на заседании комитета отметили необходимость рационального подхода к созданию новых инфраструктурных объектов на территории промышленных зон.

"Прежде чем начинать строительство, важно понимать, кто зайдет на эти площадки и будет там работать, а также рассчитать доходность и эффективность вложений для региональной экономики. Целесообразно заключать предварительные контракты или соглашения с инвесторами с возможностью введения штрафных санкций за их невыполнение", - приводятся в сообщении слова председателя комитета Марии Шпак.

Депутаты также обсудили выпуск государственных облигаций и замещение коммерческих кредитов бюджетными. По мнению Шпак, а также вице-спикера регионального парламента Рамиля Хакимова и руководителя аграрного комитета Рамиля Хайруллина, эти механизмы позволят снизить расходы на обслуживание государственного долга Ульяновской области. Кроме того, депутаты областного парламента считают, что приобретение облигаций является хорошим инструментом по сохранению сбережений жителей региона.