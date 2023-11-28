Промзону "Грайвороново" реконструирует правообладатель

Редевелопмент участка бывшей промзоны "Грайвороново" на юго-востоке Москвы проведет правообладатель, сообщили в пресс-службе комплекса по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Правообладатель займется редевелопментом участка бывшей промзоны "Грайвороново" на юго-востоке столицы общей площадью 3,57 гектара. Город планирует заключить с ним соответствующий договор. Объем инвестиций в реализацию проекта оценивается более чем в пять миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 210 миллионов рублей", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Участок расположен в пешей доступности от станции метро "Нижегородская". Сейчас здесь находятся устаревшие склады и административное здание. Его реорганизацию проведет ООО "Спутник-МС".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что принято решение о комплексном развитии части бывшей промзоны "Грайвороново".

"По проекту комплексного развития территории на участке бывшей промзоны … построят 26,64 тысячи квадратных метров жилья, а также современный хоккейный центр площадью более 23 тысяч квадратных метров", — добавил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Напомним, что в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) создаются многофункциональные городские кварталы на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.