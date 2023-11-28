С производственной площадки машиностроительного дивизиона Росатома в Санкт-Петербурге отгружены два горизонтальных сепаратора-пароперегревателя (СПП). Они предназначены для первого энергоблока АЭС «Аккую», которая строится в Турецкой Республике. Ранее такое оборудование в России изготавливали только в вертикальном исполнении, разработка новой модификации СПП обусловлена установкой на этой АЭС тихоходных турбин, произведенных по технологии Arabelle1200.

Общий вес оборудования составил 640 тонн. Доставка негабаритного груза будет вестись комбинированным способом: специальным автомобильным транспортом изделия доставят на заводской причал, затем оттуда — в морской порт Санкт-Петербурга. После погрузки на судно комплект оборудования доставят на причал АЭС «Аккую».

Традиционно на отечественных турбоустановках устанавливалось четыре СПП, теперь достаточно двух. Российским машиностроителям удалось примерно в два раза снизить металлоемкость пароперегревателей и повысить их эффективность и надежность. Кроме того, новые изделия позволяют обеспечить повышенную экономичность работы всей турбоустановки.

«Росатом выстраивает дорожную карту развития атомных технологий на столетие вперед, идет непрерывная работа над совершенствованием существующих и поиском новых решений. Изготовление инновационных сепараторов-пароперегревателей реализовано машиностроительным дивизионом Росатома впервые. В производстве были задействованы сразу несколько заводов, расположенных в Санкт-Петербурге и Подольске. Командная работа наших коллективов позволила выполнить особо ответственную задачу на высоком уровне», – отметил генеральный директор «Атомэнергомаша» Игорь Котов.

Сепаратор-пароперегреватель используется на двухконтурных атомных электростанциях с реактором ВВЭР-1200 и служит для сепарации и подогрева пара, отработавшего в цилиндре высокого давления и поступающего в цилиндр среднего давления турбины. Это оборудование располагается в машинном зале энергоблока и входит в состав вспомогательных систем, повышающих КПД и надежность турбоустановки. Изделие представляет собой горизонтальный цилиндрический корпус из семи сварных обечаек толщиной 30 и 50 мм и двух эллиптических днищ толщиной 42 мм. Внутрикорпусные части, контактирующие с влажным паром, изготавливаются из ферритной нержавеющей стали, исключающей эрозионный и коррозионный износ. Вес каждого изделия составляет 320 тонн, длина — 22,3 метра, диаметр — 4,5 метра.

Проект строительства АЭС «Аккую» включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами типа ВВЭР поколения III+. Мощность каждого энергоблока — 1200 МВт. Сооружение АЭС «Аккую» — первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate («строй-владей-эксплуатируй»).

Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на сотрудничество с дружественными странами. Несмотря на внешние ограничения, отечественная экономика наращивает экспортный потенциал, осуществляет поставки товаров, услуг и сырья по всему миру. Продолжается реализация и международных крупных проектов в сфере энергетики. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.