Российские АЭС готовы к надежной работе в осенне-зимний период

Атомные станции России продолжают обеспечивать стабильную энергетическую безопасность страны и готовы к работе в осенне-зимний период 2023/2024 годов. Соответствующий паспорт готовности выдало ранее эксплуатирующей организации — концерну «Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») Министерство энергетики РФ, а паспорта готовности для каждой из российских АЭС подписал 27 ноября 2023 года глава генерирующей компании Александр Шутиков.

Отметим, что ранее все они прошли ежегодные специальные проверки, по результатам которых были признаны готовыми надежно нести электрическую и тепловую нагрузку в осенне-зимний период.

Как рассказал директор Департамента контроля безопасности и производства компании Рамиль Галиев, организация работы российских АЭС находится сегодня на высоком уровне, а именно — содержание оборудования, соблюдение персоналом техники безопасности и охраны труда, их отношение к работе.