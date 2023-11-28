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Российские АЭС готовы к надежной работе в осенне-зимний период

28 ноября 2023, 14:00 463 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Госкорпорация Росатом
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Атомные станции России продолжают обеспечивать стабильную энергетическую безопасность страны и готовы к работе в осенне-зимний период 2023/2024 годов. Соответствующий паспорт готовности выдало ранее эксплуатирующей организации — концерну «Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») Министерство энергетики РФ, а паспорта готовности для каждой из российских АЭС подписал 27 ноября 2023 года глава генерирующей компании Александр Шутиков.

Отметим, что ранее все они прошли ежегодные специальные проверки, по результатам которых были признаны готовыми надежно нести электрическую и тепловую нагрузку в осенне-зимний период.

Как рассказал директор Департамента контроля безопасности и производства компании Рамиль Галиев, организация работы российских АЭС находится сегодня на высоком уровне, а именно — содержание оборудования, соблюдение персоналом техники безопасности и охраны труда, их отношение к работе.

«В этом году, как и в предыдущие годы, все необходимые мероприятия на атомных станциях, включая плавучую атомную теплоэлектростанцию на Чукотке, были выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Проведена огромная подготовительная работа, в том числе плановые ремонты оборудования, зданий, сооружений, технические осмотры и многое другое. В результате благодаря сплоченной работе коллектива концерна „Росэнергоатом“ в составе тысяч специалистов — от обходчиков до руководителей — все атомные станции страны готовы обеспечить надежное и безаварийное прохождение периода зимнего максимума нагрузок, а также бесперебойную подачу электроэнергии и тепла потребителям в осенне-зимний период», — отметил Рамиль Галиев.

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Метки: РОСЭНЕРГОАТОМ, РОСАТОМ
Отрасль: Атомная промышленность Электроэнергетика 
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