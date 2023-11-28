Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил главному управлению дорожного хозяйства региона разработать на ближайшие три года план по оборудованию автодорог общего пользования искусственным освещением и тротуарами в границах населенных пунктов, сообщила пресс-служба облправительства во вторник.

Необходимые меры для повышения безопасности дорожного движения, включая мероприятия регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", обсуждались на заседании профильной комиссии правительства области.

В ходе заседания отмечалось, что в связи, в том числе с серьезным увеличением интенсивности движения транспортных средств (на федеральных дорогах - на 72,5%, региональных - на 43%), за 10 месяцев 2023 г. в 27 муниципальных образованиях зафиксирован рост числа погибших в ДТП.

"Судя по статистике, принимаемых мер недостаточно. Меры безопасности на региональных дорогах должны быть усилены. Нужно системно подойти к вопросу их обустройства в границах населенных пунктов и на подъездах к ним: установить освещение, тротуары, бордюры, ограждение, шумозащитные экраны. Например, в Новотроицке, Медногорске, Абдулино. Много таких территорий в регионе", - приводит пресс-служба слова губернатора Паслера.

Трехлетний план необходимо представить на заседании правительства в декабре текущего года. Ранее глава региона сообщал в своем телеграм-канале, что в текущем году на создание надежной дорожной инфраструктуры в Оренбуржье направляется в общей сложности почти 1 млрд руб.

Так, на подъезде к Оренбургу от автодороги Р-239 через село Татарская Каргала полностью освещён, оборудован тротуарами и пешеходным ограждением участок протяженностью 700 м. На этом отрезке установлены два остановочных павильона. В Гае во время капитального ремонта участка дороги Орск-граница Республики Башкортостан, которая проходит через весь город, установлены 183 светодиодных светильника, 49 светофоров, устроены тротуары, барьерное ограждение и новые дорожные знаки.

"Большие планы на 2024 год. Планируем сделать освещение на дороге Орск-Домбаровский-Светлый в границах поселка Домбаровский. Проект уже разработан и будет реализован на участке 3,6 км. Одновременно оборудуют тротуары, ограждения и остановочные павильоны", - сообщал губернатор.

В Тоцком аналогичные работы пройдут на начальном участке автодороги Тоцкое-Пристанционный. В Абдулино освещение смонтируют на подъезде к городу от федеральной трассы Р-239. Самый протяженный участок освещения - более 7 км - планируется в Орске на подъезде к городу от федеральной дороги М-5 "Урал", начиная от моста через Орь, до выезда из города по автодороге Орск-Светлый.