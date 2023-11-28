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В Республике Дагестан будет построена современная школа на 200 мест

28 ноября 2023, 15:00 458 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ФАУ Главгосэкспертиза России
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Государственное автономное учреждение Республики Дагестан «Государственная экспертиза проектов» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство школы на 200 ученических мест в селе Хасанай Республики Дагестан. Региональная экспертная организация использует ЕЦПЭ.

В селении Хасанай Бабаюртовского района построят новую современную школу на 200 ученических мест. Проект реализуется в рамках республиканской программы «Развитие образования в Республике Дагестан».

Здание будет соответствовать всем современным требованиям и стандартам, предъявляемым к проектированию, строительству и оснащению образовательных учреждений. В школе обустроят блок начальных и старших классов. В кабинетах и общешкольных пространствах установят необходимое для учащихся оборудование. Также на территории учреждения оборудуют спортивную площадку, высадят деревья и кустарники.*

Застройщик – Администрация муниципального района «Бабаюртовский район».

Проектировщик – ООО Проектный центр «Инвест-проект».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.

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Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ДАГЕСТАН
Отрасль: Строительство 

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