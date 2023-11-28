В Стамбуле – крупнейшем городе Турции, торговом, промышленном и культурном центре страны, начало работу представительство Корпорации развития Енисейской Сибири. Представительство создано с целью продвижения экспорта продукции региональных товаропроизводителей, оказания содействия импортным поставкам и привлечения инвестиций в экономику Красноярского края.

С приветственным словом к участникам церемонии обратился заместитель губернатора Красноярского края Валерий Семёнов:

«Открытие представительства Корпорации развития Енисейской Сибири – это не просто создание офиса, это в большей степени создание перспектив. Перспектив не только для развития взаимоотношений между бизнесом, но и между нашими народами. Красноярский край – второй по величине субъект Российской Федерации, входит в пятерку лидеров по экономическому развитию. Базовыми отраслями промышленности Красноярского края являются цветная металлургия, лесной комплекс и сельское хозяйство. Но мы заинтересованы в сотрудничестве с турецкими партнерами и в других отраслях, в том числе машиностроении, энергетике и сфере высоких технологий».

Генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко отметил, что открытие представительства Корпорации развития Енисейской Сибири в Стамбуле – это важное решение, которое будет способствовать развитию двустороннего сотрудничества.

«Сегодняшнее открытие офиса представительства Корпорации развития Енисейской Сибири – результат планомерной работы. В прошлом году в ходе визита официальной делегации Красноярского края в Стамбул были проведены официальные и деловые встречи, подписаны соглашения о сотрудничестве и достигнуты договоренности об организации работы представителя Корпорации в Стамбуле. Уже сейчас мы наметили ряд направлений, по которым будем развивать сотрудничество: взаимные поставки оборудования и техники, проекты в сфере гостеприимства и алюминиевой промышленности, строительной сфере и отрасли деревообработки», – рассказал Сергей Ладыженко.

До официального открытия команда представительства начала подготовительную работу: с сентября 2023 года было проведено 48 переговоров; 6 презентаций экономического и инвестиционного потенциала регионов Енисейской Сибири; также команда представительства приняла участие в четырех крупных выставках.

Деятельность на территории Турции Корпорация развития Енисейской Сибири осуществляет во взаимодействии и при поддержке Торгового Представительства РФ в Турецкой Республике, Ассоциации «Российско-Турецкий диалог» и Ассоциации RusKom (Ассоциации предпринимателей Стамбула, России и соседних стран).

После церемонии открытия представительства состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Корпорацией развития Енисейской Сибири и Ассоциацией RusKom. Целью ассоциации является развитие экономических, социальных и культурных отношений между Турцией, Россией и соседними странами. Также был подписан меморандум о сотрудничестве между Корпорацией развития Енисейской Сибири и TORID (Ассоциацией предпринимателей лесной промышленности Турции). Предполагается, что сотрудничество сторон позволит развивать двусторонние торгово-экономические отношения Красноярского края и Турции.

Отметим, что Турецкую Республику и Россию в целом, а в частности Красноярский край, связывает многолетнее взаимодействие. Более 50 компаний Красноярского края осуществляют взаимодействие с Турецкой Республикой в различных отраслях экономики: поставках оборудования, алюминиевой и нефтеперерабатывающей промышленности, туризме.