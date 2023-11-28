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"Газпром" в 2024 году выведет Чаяндинское месторождение на проектную производительность

28 ноября 2023, 15:30 440 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: ТАСС
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"Газпром" до конца 2024 года выведет Чаяндинское месторождение в Якутии на полную проектную производительность, говорится в сообщении холдинга.

"На Чаяндинском месторождении в Якутии готовятся к запуску новые газовые скважины и финальная установка предварительной подготовки газа (УППГ-4). До конца 2024 года месторождение будет выведено на полную проектную производительность", - сказали в компании.

При этом на Ковыктинском месторождении в Иркутской области уже до конца текущего года начнется подача газа со второй по счету установки комплексной подготовки газа (УКПГ-3) в газопровод "Сила Сибири". В настоящее время на площадку УКПГ-3 подан газ, ведется пусконаладка оборудования.

Кроме того, на участке "Силы Сибири" от Чаяндинского месторождения до Благовещенска в текущем году будут включены в работу почти 900 км лупингов (участки трубопровода, прокладываемые параллельно основной нитке) и вторые цеха пяти компрессорных станций. "Газпром" также ведет строительство компрессорной станции на участке "Силы Сибири" от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения.

"Продолжается сооружение Амурского газоперерабатывающего завода. Текущий статус реализации проекта - 90,7%. В рамках развития Сахалинского центра газодобычи, в частности, в 2023 году успешно закончены комплексные испытания двух финальных добычных скважин Киринского месторождения", - отметили в компании.

"Газпром" отметил особый статус Ямальского центра газодобычи как "ключевого для развития газовой отрасли в XXI веке". На Бованенковском месторождении холдинг до конца 2023 года введет в эксплуатацию три дожимные компрессорные станции и десятки газовых скважин. Также ведется обустройство Харасавэйского месторождения, где в настоящее время идет строительство установки комплексной подготовки газа, дожимной компрессорной станции, эксплуатационных скважин.

Развитие энергетической инфраструктуры

"Газпром" в настоящее время ведет проектные работы для строительства ТЭС "Чульман" в Якутии, которая обеспечит электроснабжение объектов Восточного полигона РЖД.

"Продолжается расширение мощностей газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток и проектирование новых газопроводов-отводов. В программах развития газоснабжения и газификации Хабаровского и Приморского краев на 2021-2025 годы предусмотрено создание возможностей транспортировки газа для строящейся ТЭЦ-4 г. Хабаровска и расширения Владивостокской ТЭЦ-2", - сообщили в компании.

Кроме того, в соответствии с поручениями президента РФ "Газпром" ведет работу, направленную на газификацию Бурятии, Забайкальского края, городского округа Тынды (Амурская область), городов Биробиджан (Еврейская автономная область) и Красноярск (Красноярский край), а также соединение газопроводов "Сила Сибири" и "Сахалин - Хабаровск - Владивосток".

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА, ГАЗПРОМ, ЯКУТИЯ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Строительство 

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