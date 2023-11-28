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"Россети" модернизируют магистральную ЛЭП, питающую юг Подмосковья

28 ноября 2023, 16:00 437 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
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Началась реконструкция кабельно-воздушной линии электропередачи 220 кВ «Пахра – Ступино», обеспечивающей электроснабжение Ступинского городского округа и Особой экономической зоны «Ступино Квадрат». Энергетики заменят более 70 металлических решетчатых опор, выработавших ресурс, на современные железобетонные конструкции на основе центрифугированных секционированных стоек. Стоимость работ – 332 млн рублей.

Новые опоры разработаны и сделаны в России. Они обладают высокими показателями механической прочности и могут выдерживать порывы ветра более 30 м/с. Конструктивная особенность секционированных опор значительно упрощает процесс их монтажа. Для транспортировки секций к месту установки не требуется специальная длинномерная техника и разрешение на провоз по автомагистралям крупногабаритного груза.

Протяженность транзита 220 кВ «Пахра – Ступино» составляет 60,2 км. Он обеспечивает связь главного центра питания Ступино с объектом Московского энергокольца – подстанцией 500 кВ «Пахра» (https://t.me/rosseti_official/3458). От бесперебойной работы этой линии электропередачи зависит электроснабжение более 120 тыс. жителей Ступинского городского округа, а также ОЭЗ «Ступино-Квадрат» – крупнейшей индустриальной площадки Подмосковья, развивающейся за счет частных инвестиций. Ее резидентами являются 14 компаний. На территории ОЭЗ введено в работу 11 предприятий, создано 2,8 тыс. рабочих мест.

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Метки: РОССЕТИ, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 
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