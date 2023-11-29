Дайджест АЭК #48 неделя 2023. Новости кабельной индустрии

Ассоциация "Электрокабель" подготовила еженедельный дайджест новостей и событий кабельной индустрии, который наиболее полно раскрывает динамику развития отрасли и показывает главные тренды, оказывающие влияние на рынок.

Главные новости #48 недели 2023 года:

СПЕЦКАБЕЛЬ получил новый сертификат ТС на бронированные кабели

Полпред Президента в ПФО побывал на предприятиях «Оптикэнерго» и «Оптиковолоконные Системы»

На "Заводе Москабель" предложено уже 400 кайдзенов и 100 внедрено

ОКП "ЭЛКА-Кабель" приглашает посетить свою экспозицию на Пермском Инженерно-промышленном Форуме

НПП "ПОЛИПЛАСТИК" провел более 50 переговоров на Plast Eurasia

Нижнекамский "Преттль-НК" открыл в Набережных Челнах завод жгутов и кабелей

Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" совместно с IEK провел ряд семинаров в Уфе

СПЕЦКАБЕЛЬ создал кабельные сборки для авиационных тренажеров

Ключевое событие:

В Ассоциации "Электрокабель" обсудили стратегические вопросы для потребителей кабельной продукции и ВПК