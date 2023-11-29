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Дайджест АЭК #48 неделя 2023. Новости кабельной индустрии

29 ноября 2023, 20:22 237 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Ассоциация Электрокабель
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Ассоциация "Электрокабель" подготовила еженедельный дайджест новостей и событий кабельной индустрии, который наиболее полно раскрывает динамику развития отрасли и показывает главные тренды, оказывающие влияние на рынок. 

Главные новости #48 недели 2023 года:

 

  • СПЕЦКАБЕЛЬ получил новый сертификат ТС на бронированные кабели
  • Полпред Президента в ПФО побывал на предприятиях «Оптикэнерго» и «Оптиковолоконные Системы»
  • На "Заводе Москабель" предложено уже 400 кайдзенов и 100 внедрено
  • ОКП "ЭЛКА-Кабель" приглашает посетить свою экспозицию на Пермском Инженерно-промышленном Форуме
  • НПП "ПОЛИПЛАСТИК" провел более 50 переговоров на Plast Eurasia
  • Нижнекамский "Преттль-НК" открыл в Набережных Челнах завод жгутов и кабелей
  • Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" совместно с IEK провел ряд семинаров в Уфе
  • СПЕЦКАБЕЛЬ создал кабельные сборки для авиационных тренажеров

Ключевое событие:

В Ассоциации "Электрокабель" обсудили стратегические вопросы для потребителей кабельной продукции и ВПК

 

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Метки: АЭК, НОВОСТИ НЕДЕЛИ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Эта новость часть сюжета Ассоциация «Электрокабель»
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