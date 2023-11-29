29 ноября, с 10:00 до 15:00, специалисты ГУП РК «Крымэнерго» восстановили электроснабжение 16,8 тыс. человек. Всего за период непогоды возобновлена работоспособность 10 линий электропередачи 110 кВ, 28 линий электропередачи 35 кВ, 479 ЛЭП 6-10 кВ.

По состоянию на 15:00 обесточенными остаются менее 34 тыс. абонентов в Симферопольском (12,1 тыс.), Сакском (6,4 тыс.), Черноморском (5,7 тыс.), Бахчисарайском (3,5 тыс.), Белогорском (1,3 тыс.) и других районах Крыма. Над ликвидацией последствий шторма и восстановлением работоспособности сетей продолжают трудиться 273 бригады в составе 679 специалистов ГУП РК «Крымэнерго» и смежных сетевых и ресурсоснабжающих организаций, МЧС, муниципальных служб, частных и иных организаций. Задействовано 240 единиц специальной техники, в том числе высокой проходимости. Работы продолжаются круглосуточно.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и обнаруженных повреждениях энергообъектов можно по телефонам контакт-центра ГУП РК «Крымэнерго»: 88005060012 (с мобильного), 08005060012 (со стационарного), +7 978 993 69 51 - номер для приема SMS-информации об аварии (указывайте населенный пункт и адрес).