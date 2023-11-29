Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
  • Главная
  • Новости
  • Происшествия
  • Энергетики ГУП РК "Крымэнерго" продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать технологические нарушения, вызванные непогодой

Энергетики ГУП РК "Крымэнерго" продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать технологические нарушения, вызванные непогодой

29 ноября 2023, 17:15 354 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: КРЫМЭНЕРГО
Авторы и источники / Правообладателям

29 ноября, с 10:00 до 15:00, специалисты ГУП РК «Крымэнерго» восстановили электроснабжение 16,8 тыс. человек. Всего за период непогоды возобновлена работоспособность 10 линий электропередачи 110 кВ, 28 линий электропередачи 35 кВ, 479 ЛЭП 6-10 кВ.

По состоянию на 15:00 обесточенными остаются менее 34 тыс. абонентов в Симферопольском (12,1 тыс.), Сакском (6,4 тыс.), Черноморском (5,7 тыс.), Бахчисарайском (3,5 тыс.), Белогорском (1,3 тыс.) и других районах Крыма. Над ликвидацией последствий шторма и восстановлением работоспособности сетей продолжают трудиться 273 бригады в составе 679 специалистов ГУП РК «Крымэнерго» и смежных сетевых и ресурсоснабжающих организаций, МЧС, муниципальных служб, частных и иных организаций. Задействовано 240 единиц специальной техники, в том числе высокой проходимости. Работы продолжаются круглосуточно.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и обнаруженных повреждениях энергообъектов можно по телефонам контакт-центра ГУП РК «Крымэнерго»: 88005060012 (с мобильного), 08005060012 (со стационарного), +7 978 993 69 51 - номер для приема SMS-информации об аварии (указывайте населенный пункт и адрес).

Обсудить на форуме
Метки: АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ, КРЫМЭНЕРГО, КРЫМ
Отрасль: Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
29.11.2023
"Россети" обновили изоляцию на магистральных энергообъектах Ростовской области
29.11.2023
Липецкая область подписала соглашение о создании современного "Экотехнопарка" в регионе
29.11.2023
В Омске дали старт производственному комплексу ЭП-600 ГК "Титан"
29.11.2023
АВТОТОР представил коммерческий электромобиль BROCK на Международной выставке-форуме "Россия"
29.11.2023
"Россети Ленэнерго" повысили надежность электроснабжения жителей Ломоносовского района Ленобласти
Другие новости рубрики Происшествия
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно