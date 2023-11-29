СУЭНКО обеспечила новому ЖК в Кургане более 18 МВт мощности

В Кургане СУЭНКО реализовала масштабное сетевое строительство. Энергетики с нуля построили электросетевую инфраструктуру для нового микрорайона, который появится на берегу озера Черного.



Застройка территории на берегу озера Черного в Заозерном микрорайоне Кургана – это проект комплексного развития территорий. Его называют уникальным: под застройку попадает не только берег, но и остров. 152 гектара, где сейчас пустырь, будут благоустроены и застроены жилыми домами переменной этажности. В эксплуатацию планируют ввести минимум 340 тысяч м² жилья.



Задача СУЭНКО – в 2023 году создать электросетевую инфраструктуру до границы участка для нового микрорайона. Энергокомпания обеспечит микрорайону 18,3 мегаватт необходимой мощности. Это соизмеримо примерно с двумя третями мощности, потребляемой Заозерным жилым массивом в целом.

В октябре энергетики полностью выполнили свои обязательства.



С мая ежедневно работали 7 бригад. При необходимости выходили в несколько смен. Проделали колоссальный объем работ, в том числе и по подготовке территории. Применили качественные материалы, смонтировали новое оборудование, которое используется в современном электросетевом строительстве.



Чтобы обеспечить доступ спецтехники, энергетики провели масштабную отсыпку грунта в болотистой местности и построили 530 м временных дорог. Для этого потребовалось более 15 тысяч м³ грунта, 1,5 тысячи м³ щебня. 150 м временных дорог укрепили дорожными плитами.

Параллельно велись работы по строительству электрических сетей. Чтобы соединить микрорайон с источником питания – подстанцией 110/10 кВ ЗДС, 12 кабельных линий провели под железной дорогой. Всего для надежного электроснабжения нового ЖК энергетики проложили 31 км кабельных линий напряжением 10 кВ, в том числе 6 км методом горизонтально направленного бурения, 24 км в траншеях и кабельных каналах.

Бесперебойное и безопасное распределение электроэнергии по потребителям без перегрузок сети обеспечат 2 распределительные трансформаторные подстанции (РТП) и 3 блочные комплектные трансформаторные подстанции (БКТП). Для монтажа последних задействовали автокран грузоподъемностью 100 тонн. Только одна часть такой электроустановки весит более 26 тонн, а их четыре.

Сейчас электросетевой комплекс на озере Черном полностью готов к первому этапу освоения незастроенной территории.