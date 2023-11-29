​В программу реновации включена новая площадка в районе Кунцево на западе столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Здесь будет построено 95,4 тыс. кв. метров жилья для 3,5 тыс. человек. Это позволит расселить 19 старых домов», – написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, всего для возведения новых домов по реновации подобрано уже 602 площадки.

«Готовы 280 новостроек, а жители 890 ветхих домов уже заехали в новые квартиры или заканчивают переезд», – добавил мэр.

Напомним, программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром столицы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включено 5175 домов – это более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. метров, в которых проживает почти 1 млн москвичей. Первые новоселы переехали по реновации в феврале 2018 года.