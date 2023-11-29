Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Собянин: утверждена новая стартовая площадка реновации в районе Кунцево

29 ноября 2023, 15:15 426 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: mos.ru
Авторы и источники / Правообладателям

​В программу реновации включена новая площадка в районе Кунцево на западе столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Здесь будет построено 95,4 тыс. кв. метров жилья для 3,5 тыс. человек. Это позволит расселить 19 старых домов», – написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, всего для возведения новых домов по реновации подобрано уже 602 площадки.

«Готовы 280 новостроек, а жители 890 ветхих домов уже заехали в новые квартиры или заканчивают переезд», – добавил мэр.

Напомним, программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром столицы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включено 5175 домов – это более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. метров, в которых проживает почти 1 млн москвичей. Первые новоселы переехали по реновации в феврале 2018 года.

 

Обсудить на форуме
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, РЕНОВАЦИЯ
Отрасль: Строительство 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
29.11.2023
Энергетики ГУП РК "Крымэнерго" продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать технологические нарушения, вызванные непогодой
29.11.2023
"Россети" обновили изоляцию на магистральных энергообъектах Ростовской области
29.11.2023
СУЭНКО обеспечила новому ЖК в Кургане более 18 МВт мощности
29.11.2023
"Россети Тюмень" установили 4,8 тысячи птицезащитных устройств на ЛЭП в Тюменском макрорегионе
29.11.2023
В Тайшетском районе будет проведен ремонт участка автомобильной дороги
Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно