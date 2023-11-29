В Тайшетском районе отремонтируют автомобильную дорогу Тайшет-Чуна-Братск на участке км 31+000 – км 45+000, сообщает RosTender.info.

Подрядчик определяется по итогам электронного аукциона. Областное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» принимает заявки на участие до 15 декабря. Начальная цена контракта составляет 458,3 млн рублей за счет средств областного бюджета.

Указанная автомобильная дорога с асфальтобетонным видом покрытия и облегченным типом дорожной одежды относится к IV категории. Расчетная скорость движения 80 км/ч. Окончание выполнения работ по ремонту участка автодороги запланировано на конец октября 2025 года.