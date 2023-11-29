Коммерческий электрический автомобиль BROCK 75, который производится в Калининградской области на заводе АВТОТОР, представлен на экспозиции выпускаемых в России электромобилей, организованной на Международной выставке-форуме «Россия» в рамках очного заседания Совета Евразийской экономической комиссии.



Члены Совета Евразийской экономической комиссии в сопровождении вице-премьера Правительства РФ Алексея Оверчука посетили экспозицию электрических автомобилей российского производства на площадке выставки «Россия» на ВДНХ.

«Мы решили показать коллегам из стран ЕАЭС те возможности, которые сегодня развиваются в секторе производства электромобилей в Российской Федерации. Мы считаем, что в самом ближайшем будущем сможем удовлетворять спрос на электромобили за счет собственного производства», – подчеркнул Алексей Оверчук.

Выпуск электромобилей под брендом BROCK ведется на производственной площадке завода АВТОТОР в поселке Переславское Зеленоградского муниципального района Калининградской области. Производство стартовало 8 сентября 2023 года. На экспозиции представлен электромобиль BROCK с бункеровозной надстройкой, которая произведена компанией «Москоммаш». Надстройка позволяет перевозить до 3,5 тонны полезного груза.



В настоящее время BROCK - одно из первых серийных электрических грузовых шасси на российском рынке. Здесь использованы последние научно-технические достижения электромобилестроения. Примененные решения оптимизированы для коммерческого использования в широком диапазоне нагрузок и климатических условий. Современная трехкомпонентная батарея имеет систему терморегуляции, управление батареей обеспечивает долгий срок службы. Шасси оборудовано уникальным для российского рынка комплексом ассистирующих систем, обеспечивающих высочайший уровень активной безопасности.



Для водителя предусмотрен современный уровень комфорта, включая кондиционер, центральный замок, электростеклоподъемники. Шасси обеспечивает установку разного типа надстроек, для чего в ней конструктивно предусмотрены все необходимые средства комплексирования, включая привод гидронасоса.



Напомним, что на заводе АВТОТОР освоено производство двух моделей данного бренда:

автомобиль BROCK 75 (полная масса 7,5 тонны, литий-железно-фосфатный тип батареи емкостью 81 кВт*ч, максимальная мощность двигателя – 115 кВт, пробег на одной зарядке с постоянной скоростью - 300 км, время быстрой зарядки – 2 часа);

автомобиль BROCK 160 (полная масса 16 тонн, литий-железно-фосфатный тип батареи емкостью 246 кВт*ч, максимальная мощность двигателя 160 кВт, пробег на одной зарядке с постоянной скоростью - 300 км, время быстрой зарядки – 2 часа).



В Калининградской области по инициативе губернатора региона Антона Алиханова принята Программа развития электротранспорта для обеспечения экологичности грузового транспорта и перевода парка муниципальной техники на электрическую тягу для снижения расходов на обслуживание и топливо.



Согласно перспективному плану развития проекта, в рамках реализации программы локализации коммерческие электромобили, производимые на мощностях АВТОТОР, будут оснащаться аккумуляторными батареями из топливных ячеек, выпуск которых планируется на строящейся гигафабрике отраслевого интегратора Госкорпорации «Росатом» компании «РЭНЕРА» в Калининградской области (г. Неман), электродвигателями, и другими комплектующими, выпуск которых будет освоен на предприятиях АВТОТОР по производству автокомпонентов.



Компания АВТОТОР основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведётся с мая 1997 года. Общий объём производства превысил 2,5 млн. автомобилей.