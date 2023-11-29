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Правительство утвердило сроки проведения эксперимента по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции

29 ноября 2023, 17:45 349 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Минпромторг России
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Эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции будет проводиться с 1 декабря 2023 г. по 28 февраля 2025 г. Сроки определены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2023 г. № 1993.

Участие в эксперименте является добровольным для всех участников оборота продукции. В рамках предлагаемого эксперимента будут изучены технологии, связанные с нанесением средств идентификации на продукцию и осуществлением мониторинга за оборотом продукции.

Утвержденное постановление предусматривает товарные позиции, которые отработаны с бизнес-сообществом и наиболее подвержены риску незаконного оборота (в частности, светильники и осветительное оборудование, лампы накаливания или газоразрядные, электрические, преобразователи статические).

Формирование общей модели и порядка маркировки будет проводиться совместно с производителями, импортерами продукции, организациями оптовой и розничной торговли, принявшими участие в эксперименте, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и оператором информационной системы.

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Метки: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, МИНПРОМТОРГ, МАРКИРОВКА
Отрасль: Электротехника Телекоммуникация (связь) 

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