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"Россети Ленэнерго" повысили надежность электроснабжения жителей Ломоносовского района Ленобласти

29 ноября 2023, 15:45 403 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Ленэнерго

Специалисты «Россети Ленэнерго» завершили работы по реконструкции воздушной линии (ЛЭП) 6 кВ, осуществляющей электроснабжение двух населенных пунктов и садовых товариществ Ломоносовского района Ленинградской области.

В рамках технических мероприятий специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Южные электрические сети» установили 47 железобетонных опор и осуществили монтаж 10,2 км самонесущего изолированного провода (СИП), безопасность которого обеспечивается специальной полимерной оболочкой, защищающей от внешних вредных факторов и повышающей надежность функционирования ЛЭП. Кроме того, смонтировано пять комплектов индикаторов короткого замыкания (ИКЗ) и четыре интеллектуальных цифровых управляемых разъединителя наружной установки (РИЦ).

«Применение таких индикаторов совместно с разъединителями позволяет обеспечить дистанционное управление участком сети, интеграцию в систему диспетчерского управления и сбора данных, дает возможность селективного отключения аварийных участков ЛЭП, определения однофазного замыкания и неустойчивых аварийных процессов», – рассказал директор филиала «Россети Ленэнерго» «Южные электрические сети» Эдуард Краев.

В результате проведенных работ существенно повышена надежность и качество электроснабжения жителей деревень Рассколово и Саксолово, а также СНТ и ДПН Виллозского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области, где проживают около 500 человек.

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Метки: РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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