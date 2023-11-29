«Россети Тюмень» в течение 2023 года смонтировали 4,8 тысячи птицезащитных устройств (ПЗУ) на высоковольтных линиях электропередачи в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО. Установка специального оборудования позволит не только сохранить популяции птиц, но и снизить риски технологических нарушений в сети. На эти цели энергокомпания направила порядка 20 млн рублей.

Работы по установке птицезащитных устройств проведены на 126 высоковольтных линиях электропередачи. Трассы ЛЭП проходят через зоны обитания и пути миграции порядка 350 видов птиц, среди которых занесенные в Красную книгу орлан-белохвост, кречет и сапсан.

При реализации мероприятий энергетики использовали оборудование трех видов: антиприсадочного, барьерного и изолирующего. Применяемые ПЗУ препятствуют посадке и гнездованию пернатых на траверсах и изоляторах линейных объектов, уберегая их от гибели из-за соприкосновения с токоведущими частями ЛЭП.

Охрана окружающей среды является основой экологической политики компании «Россети Тюмень». За последние пять лет энергетики смонтировали более 18 тысяч птицезащитных устройств в зоне ответственности системообразующего предприятия, направив на эти цели порядка 80 млн рублей.