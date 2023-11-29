Филиал ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада завершил реконструкцию подстанции 220 кВ «Печора». На объекте полностью обновлен парк выключателей 110 кВ и 220 кВ, что позволило повысить надежность электроснабжения потребителей Печорского и Усинского энергоузлов, а также транзита электроэнергии в соседние районы Республики Коми. Инвестиции составили более 270 млн рублей.

Выключатели являются одним из видов основного оборудования подстанций. Они предназначены для разрыва электрической цепи и гашения возникающей дуги при аварийных отключениях, а также при плановых отключениях для проведения ремонтных и профилактических работ.

Все установленные на объекте элегазовые аппараты произведены в России. Они пожаро- и взрывобезопасны, просты в эксплуатации и практически не требуют ремонта. Срок службы такого оборудования составляет не менее 30 лет.

Кроме того, на подстанции выполнена замена электромеханических устройств автоматики и управления, построены новые кабельные трассы для обеспечения эффективной работы оборудования.

Центр питания 220 кВ «Печора» мощностью 158 МВА имеет важное значение для региона, обеспечивая электроэнергией районы с населением более 700 тыс. человек, объекты Северной железной дороги, компаний «Транснефть», «Газпром», «ЛУКОЙЛ».