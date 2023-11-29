В Калининграде построят жилой комплекс за 2,4 миллиарда

«Банк ДОМ.РФ» профинансирует на 2,4 млрд рублей строительство жилого комплекса «Форма воды» в Калининграде. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта ГК «ЭкоЛайн».



Жилой комплекс (высота 26 этажей) на 300 квартир построят на острове Октябрьский в Московском районе. Общая площадь объекта составит 33,4 тыс. кв. метров. Завершить строительство планируется в 2027 году.

«Пул партнеров банка в Калининграде насчитывает девять девелоперов: им предоставлены средства для реализации 11 проектов на сумму свыше 19 млрд рублей», – отметил управляющий директор Северо-западного регионального центра «Банка ДОМ.РФ» Владислав Полежаев.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время в Калининградской области возводится около 1,2 млн кв. метров жилья, из них более 92% – с использованием счетов эскроу.