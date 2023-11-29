29 ноября 2023 года в НИУ «МЭИ» прошел круглый стол, посвященный проблемам и возможностям развития энергетического машиностроения с учетом приоритетов политики Российской Федерации.

В рамках мероприятия участники обсудили новые вызовы в области энергетического машиностроения, прикладной механики, робототехники и мехатроники, технологии общего и энергетического машиностроения.

«На сегодняшний день Институт энергомашиностроения и механики (ЭнМИ) стремительно развивается, у него перспективное будущее, огромное количество задач, стоящих перед молодыми учёными. Сегодня в рамках 80-летия ЭнМИ прошел круглый стол, на котором мы обсудили современные задачи российской теплоэнергетики и энергетического машиностроения, перспективы развития малой энергетики, а также проблемы технического перевооружения ТЭС», — первый проректор НИУ «МЭИ» Владимир Замолодчиков.

Участники круглого стола высказались также на такие темы, как перспективные планы развития электро-генерации на примере ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией», электронно-лучевые технологии обработки материалов, развитие кинетического (инструментального) индентирования в диагностике физико-механических свойств конструкционных материалов и упрочняющих покрытий изделий машиностроения, развитие центра цифровых компетенций в области прочностных расчетов на базе кафедры РМДиПМ и другие.

В круглом столе приняли участие представители ведущих отраслевых компаний России: ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией», ООО «ЛАиН Технологии», ООО «Газпром энергохолдинг», МОКБ «Марс» ГК «РОСАТОМ», а также профессоры и преподаватели НИУ «МЭИ».​