Дефицитными химическими продуктами, ранее импортируемыми в страну, будут снабжать предприятия фармацевтической, микроэлектронной, автомобильной и других отраслей.

Сегодня, 29 ноября, на площадке Группы компаний «Титан» в Омске состоялось торжественное мероприятие по забивке первой сваи под производственный комплекс ЭП-600.

Масштабный инвестиционный проект, который будет реализован на базе индустриального парка в Омской области, предназначен для переработки углеводородного сырья в этилен, пропилен, бутилен-дивинильную фракцию, пироконденсат и продукты их переработки (бутадиен, бензол, этиленгликоли, полиэтилен, окись пропилена, пропиленгликоли, полиэфирполиолы, полипропилен).

Ожидается, что его реализация позволит закрыть потребности российского рынка в дефицитных химических продуктах (этиленгликоли, полиэтилен, окись пропилена, пропиленгликоли, полиэфирполиолы), а также обеспечить сырьём действующие предприятия Группы компаний «Титан» для выпуска продукции более глубоких переделов. Заказчиками продукции станут в том числе химическая, микроэлектронная, парфюмерно-косметическая, фармацевтическая, текстильная, автомобильная отрасли.

— Новый комплекс по созданию продукции базовой химии обеспечит рынок дефицитным сырьем для ключевых цепочек дальнейших переделов, в первую очередь, мало- и среднетоннажной химии. Мы получим возможность производить широкую гамму импортозамещающей продукции, например, полиэфирполиолы, пропиленгликоли, полиизобутилен. С ВЭБ.РФ мы уже успешно реализовали несколько проектов на территории Омской области, рассчитываем на дальнейшую совместную эффективную работу. Хочу также поблагодарить губернатора Омской области за поддержку нашего инжинирингового центра в Омске, рассчитываем, что привлечем сюда талантливую молодёжь, которая будет развивать экономику региона,

— отметил председатель Совета директоров ГК «Титан» Михаил СУТЯГИНСКИЙ.

Губернатор Омской области Виталий ХОЦЕНКО подчеркнул, что Омскому региону исторически отводится роль промышленного центра страны – столпа нефтехимии и нефтепереработки. Флагманом область не перестаёт быть и сегодня, соответствуя современным экологическим стандартам:

— Омская область является крупным центром нефтехимии, нефтепереработки, газохимии, и регион прочно удерживает эти позиции, производя большое количество различной химической продукции. Будем двигаться дальше в этом направлении, выдерживая лучшие экологические стандарты. Президент России ставит перед промышленниками задачи по импортозамещению, укреплению технологического суверенитета страны. Группа компаний «Титан» с партнёрами, с ВЭБ.РФ, правительствами Российской Федерации и Омской области запланировали реализовать масштабный проект. В результате планируется создать 1000 — 1200 новых рабочих мест, реализация инвестпроекта обеспечит значительные налоговые поступления в бюджет. Старт строительства комплекса производства и переработки олефинов, как и другие новые проекты свидетельствуют, что мы не стоим на месте. Группа компаний «Титан» практически каждый год вводит в строй новые производства, при этом не ограничивается территорией Омской области, прославляет наш промышленный потенциал в других регионах. Уверен, такое поступательное движение вперёд делает технологически сильными, независимыми от импорта, наращивает наш экспортный потенциал.

По итогам реализации проекта планируется значительное увеличение объёма налоговых отчислений в региональный бюджет – с 2027 года по 2040 года они могут составить более 200 млрд рублей.

На торжественном мероприятии по забивке первой сваи комплексного проекта присутствовало также руководство ВЭБ.РФ, организация уже неоднократно финансировала проекты Группы компаний «Титан». Первый заместитель председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Николай ЦЕХОМСКИЙ обратил внимание, что тема нефтехимической, газохимической промышленности ставится организацией во главу угла. По его словам, общий объём проектов в газо- и нефтехимии с участием корпорации превышает 10 трлн рублей, из которых финансирование ВЭБ.РФ – порядка 2 трлн рублей: