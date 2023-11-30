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Энергетики "Россети Волга" повысили надежность электроснабжения в столице Чувашии

30 ноября 2023, 14:00 377 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Волга
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Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго» завершили реконструкцию подстанции 110 кВ «Светлая» в г. Чебоксары.

Для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей проведена замена силовых трансформаторов, суммарная мощность увеличена с 20 МВА до 32 МВА. Отделители и короткозамыкатели советского производства заменены на современные элегазовые выключатели. Помимо этого, на объекте установлены современные средства телемеханики и связи, релейной защиты на базе микропроцессорных устройств, способных в режиме реального времени контролировать показатели работы всех элементов питающего центра и своевременно реагировать на нештатные изменения показателей работы оборудования.

Для автоматизации системы сбора, передачи информации и дистанционного управления подстанцией 110 кВ «Светлая» с диспетчерского пункта филиала «Чувашэнерго» построена волоконно-оптическая линия связи от ПС 110 кВ «Светлая» до ПС 110 кВ «Новый город».

Все оборудование, установленное на подстанции в ходе реконструкции, отечественного производства. Часть его изготовлена на предприятиях чувашского энергокластера.

В результате проведенных работ существенно увеличены межремонтные сроки, значительно повышена экологичность и энергоэффективность подстанции, оптимизированы затраты на эксплуатацию объекта. Обновленная ПС 110 кВ «Светлая» обеспечила запас мощности для подключения новых потребителей. В реконструкцию подстанции инвестировано 273 млн рублей.

Подстанция 110 кВ «Светлая» была введена в эксплуатацию в 1987 году. В данное время объект обеспечивает электроэнергией жилые кварталы с населением порядка 27 тысяч человек, ряд крупных торговых комплексов, а также производственные предприятия Новоюжного района города Чебоксары. Среди крупных потребителей – Чебоксарское транспортное управление, Международный аэропорт г. Чебоксары, смежные сетевые организации и другие.

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Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, ЧУВАШЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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