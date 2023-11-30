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ГУП РК "Крымэнерго" продолжает устранять последствия мощного урагана

30 ноября 2023, 15:15 339 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: КРЫМЭНЕРГО
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Фото: ГУП РК «Крымэнерго»

Фото: ГУП РК «Крымэнерго»

Работники ГУП РК «Крымэнерго» совместно со специалистами смежных сетевых и ресурсоснабжающих, а также подрядных организаций, МЧС, муниципальных служб и других предприятий продолжают аварийно-восстановительные работы.

Шквалистый ветер 29 ноября 2023 года привел к повторным повреждениям электросетевых объектов на территории полуострова. По состоянию на 11:00 30 ноября энергетики работают над восстановлением линий 10 кВ (ВЛ) в следующих районах (городах):

  • Сакский район (ВЛ в Суворовском, Орехово, Фрунзе, Громовке, Совхозном);
  • Бахчисарайский район (ВЛ в Научном, Сирени, Аромате);
  • Симферопольский район (ВЛ в Скворцово, Николаевке, Заветном);
  • Черноморский район (ВЛ в Красносельском, Черноморском, Красноярском);
  • Раздольненский район (ВЛ в Котовском);
  • Ленинский район (ВЛ в Заветном);
  • г. Белогорск;
  • г.о. Керчь (Героевское).

По состоянию на 11:00 30 ноября 2023 года количество обесточенных потребителей сократилось до 10.300 человек, большая часть которых - в Сакском (3,5 тыс. чел.), Черноморском (2 тыс. чел.) Симферопольском (1,3 тыс. чел.), Белогорском (0,8 тыс.чел.), Бахчисарайском (0,6 тыс.чел.) районах.

Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее полностью восстановить электроснабжение абонентов.

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Метки: АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ, КРЫМЭНЕРГО, КРЫМ
Отрасль: Электроэнергетика 

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