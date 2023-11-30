Аналитика кабельного рынка за неделю
Работники ГУП РК «Крымэнерго» совместно со специалистами смежных сетевых и ресурсоснабжающих, а также подрядных организаций, МЧС, муниципальных служб и других предприятий продолжают аварийно-восстановительные работы.
Шквалистый ветер 29 ноября 2023 года привел к повторным повреждениям электросетевых объектов на территории полуострова. По состоянию на 11:00 30 ноября энергетики работают над восстановлением линий 10 кВ (ВЛ) в следующих районах (городах):
По состоянию на 11:00 30 ноября 2023 года количество обесточенных потребителей сократилось до 10.300 человек, большая часть которых - в Сакском (3,5 тыс. чел.), Черноморском (2 тыс. чел.) Симферопольском (1,3 тыс. чел.), Белогорском (0,8 тыс.чел.), Бахчисарайском (0,6 тыс.чел.) районах.
Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее полностью восстановить электроснабжение абонентов.
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