Это одна из самых важных операций, от которой ведется отсчет до начала пусконаладочных работ

Корпус реактора новейшего энергоблока ВВЭР-ТОИ установлен на штатное место в центральном зале второго энергоблока Курской АЭС-2. Старт началу работ по установке оборудования в проектное положение - подъему корпуса реактора на транспортный портал, располагающийся на отметке +26,3 метра, дал первый заместитель генерального директора по атомной энергетике Госкорпорации «Росатом», президент АО «Атомстройэкспорт» Андрей Петров, посетивший Курскую площадку в ходе рабочей поездки.

«В настоящее время Курская АЭС-2 – это единственная в Российской Федерации площадка строительства энергоблоков АЭС, находящаяся в активной фазе сооружения, – отметил Андрей Петров. – Перед нами стоит задача по развитию атомного парка России с целью укрепления производственного и технологического потенциала страны. Общее технологическое понимание, полная линейка: генеральный подрядчик, заказчик и поставщики - все должно быть синхронизировано и работать без потерь рабочего времени. Росатом и его предприятия принимают активное усилие в этом направлении».

Монтаж корпуса реактора - это одна из самых важных строительных операций за весь период строительства Курской АЭС, знаменующая активную стадию монтажа всего оборудования первого контура. Именно от этой фазы ведется отсчет до начала пусконаладочных работ на атомной станции.

Перед установкой корпуса реактора специалисты осуществили входной контроль в соответствии со всеми регламентными требованиями, затем приступили к подготовительным работам по монтажу. С опережением графика строительства оборудование установлено на штатное место, что очередной раз доказывает то, что рекорд сегодня - это нижняя планка компетенции.

«Монтаж корпуса реактора ВВЭР-ТОИ - это важное событие не только для специалистов Курской АЭС, но и для все атомной отрасли. За всю историю развития атомной энергетики не было столь продуманного проекта, направленного на усиление надежности и безопасности АЭС. На наших глазах происходит переломный момент энергетического развития - от прошлого к инновационному будущему. Впереди нас ждёт много трудовых будней. До конца 2023 года на втором энергоблоке необходимо завершить монтаж основного оборудования первого контура — парогенераторов и компенсатора давления, а также установить купольную часть наружной защитной оболочки. Все это позволит в последующем начать работы по сварке главных циркуляционных трубопроводов», - поделился директор Курской АЭС Александр Увакин.

«Установка корпуса реактора в проектное положение проходит в несколько этапов. Первоначально оборудование поднимают на транспортный портал гусеничным краном Liebherr и перемещают внутрь гермозоны на отметку 26,3 метра с помощью специальной транспортировочной тележки, затем 340-тонная конструкция проходит раскантовку: с помощью полярного крана специалисты меняют положение оборудования из горизонтального в вертикальное и только потом устанавливают на штатное место на отметке 11,3 метра в шахту реактора, предназначенное для того, чтобы корпус реактора встал в строго отведенное место - на опорное кольцо. Максимально допустимое отклонение при монтаже составляет одну десятую миллиметра», - прокомментировал вице-президент АО«Атомстройэкспорт», директор проекта по сооружению Курской АЭС-2 Олег Шперле.

Работы будут выполняться поэтапно в течение трёх дней специалистами подрядной организации Курского филиала МСУ №5 АО «Энергоспецмонтаж» силами около 70 человек.

Курская АЭС (г. Курчатов Курской области) – один из крупнейших в Среднерусском Черноземье генерирующих источников электроэнергии. Потребителями её электроэнергии являются 19 регионов Центра России. Станция имеет в своем составе три энергоблока с канальными реакторами общей мощностью 3 млн кВт. Энергоблок № 1 после 45 лет службы с декабря 2021 года находится в режиме эксплуатации без генерации. Энергоблоки станции были подключены к единой энергетической системе страны в 1976, 1979, 1983 и 1985 годах. В 1994-2009 годах все действующие энергоблоки прошли глубокую техническую модернизацию. За годы работы Курская атомная станция выработала свыше 1 трлн кВт.ч электроэнергии. В настоящее время идет сооружение энергоблоков № 1 и № 2 станции замещения Курская АЭС-2 с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ. Проектный срок их службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.

Сооружение энергоблоков №1 и №2 станции замещения Курская АЭС-2 осуществляется в рамках Федерального проекта «Проектирование и строительство референтных энергоблоков атомных электростанций» Комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года».

Президент и Правительство РФ расширяют комплекс мер поддержки отечественной промышленности. Ускоряется реализация крупных проектов, в том числе в сфере энергетики. Российский топливно-энергетический комплекс продолжает плановое обновление мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Росатом и его предприятия принимаю активное участие в этой работе.