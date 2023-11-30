8–9 февраля 2024 года в Сочи АО «СО ЕЭС» проведет четвертую общеотраслевую конференцию «CIM в России и мире», посвященную унификации информационного обмена в электроэнергетике.Мероприятие пройдет при поддержке Министерства энергетики РФ.

«Сегодня CIM стоит на пороге качественно нового этапа развития в российской энергетике, переживающей этап глобальной трансформации. Предстоящий форум – самая авторитетная в пределах СНГ коммуникационная площадка для обмена опытом и лучшими практиками по использованию этой технологии, оптимальный полигон для выработки консолидированной позиции о перспективных направлениях ее дальнейшего тиражирования с учетом уникальных особенностей ЕЭС России. Основная цель форума – консолидировать возможности всех участников для получения синергетического эффекта в интересах всей отрасли», – подчеркнул директор по автоматизированным системам диспетчерского управления Системного оператора Роман Богомолов.

По его словам, за минувший с момента проведения предыдущей конференции год развитие CIM в российской электроэнергетике шагнуло далеко вперед. В 2023 году значение технологии для отрасли значительно упрочилось, а использование стандартов CIM окончательно закрепилось в качестве одного из технологических трендов. Сегодня завершается гармонизация информационного обмена на базе CIM между Системным оператором и крупнейшими энергокомпаниями.

С применением CIM-моделей ведется работа по проектированию энергосистем в рамках новой централизованной системы планирования перспективного развития отрасли. Прорабатывается вопрос интеграции технологии в рыночные процедуры и процессы инвестиционного планирования. Во взаимодействии с партнерами по синхронной зоне ЕЭС/ОЭС изучаются возможности формирования глобальной взаимосогласованной информационной среды на основе CIM в масштабах энергообъединения.

«Наступающий 2024 год откроет новую страницу в применении технологии. В соответствии с требованиями законодательства с 1 января предоставление данных Системному оператору для целей оперативно-диспетчерского управления будет осуществляться строго в соответствии с CIM, Системный оператор начнет раскрывать свои цифровые модели в указанном формате, а начиная с 01 января 2027 года Системный оператор будет предоставлять расчётные модели для целей перспективного планирования электроэнергетики в формате CIMXML.Все эти новшества требуют широкого обсуждения в профессиональном сообществе», – отметил Роман Богомолов.

Участники обсудят ключевые особенности разработки, сопровождения и организации обмена данными цифровых информационных моделей на базе CIM, а также конкретные практические кейсы их использования.

Особое внимание будет уделено техническим аспектам правоприменения законодательных норм, регламентирующих применение CIM в отрасли, а также совершенствованию нормативно-правового фундамента в сфере информационного обмена, в том числе перспективам развития серии национальных стандартов ГОСТ Р 58651 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики».

Системный оператор приглашает принять участие в конференции сотрудников энергокомпаний, занимающихся вопросами моделирования энергообъектов и энергосистем, а также специалистов, ответственных за обеспечение обмена данными информационных моделей.

Значительный интерес форум будет представлять для проектировщиков и производителей программного обеспечения, использующих модели энергообъектов и энергосистем, специалистов, задействованных в процессе стандартизации информационного обмена, и представителей профильных кафедр учреждений высшего образования.

Зарегистрироваться для участия в конференции можно по ссылке.