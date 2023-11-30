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В Санкт-Петербурге реконструируют объекты наружного освещения

30 ноября 2023, 15:45 292 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Ростендер
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В Санкт-Петербурге выполнят работы по реконструкции объектов наружного освещения, сообщает RosTender.info.

Подрядчик определяется по итогам открытого конкурса в электронной форме. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Ленсвет», действующее от имени Санкт-Петербурга от лица Комитета по энергетике и инженерному обеспечению принимает заявки на участие до 18 декабря. Контракт с победителем заключается на сумму 37,3 млн рублей.

Объекты наружного освещения подлежащие реконструкции находятся на территории Красногвардейского и Калининского районов города. Согласно документации, необходимо выполнить следующие виды работ: монтаж опор освещения, монтаж кронштейнов для крепления светильников на опорах, монтаж светильников, а также проложить кабельные линии в траншее и произвести устройство воздушной линии. Окончание реконструкции запланировано на 30 сентября 2024 года.

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Метки: РОСТЕНДЕР, УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ЛЕНСВЕТ
Отрасль: Строительство 

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