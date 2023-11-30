Филиал Системного оператора Пермское РДУ разработал и реализовал комплекс режимных мероприятий для включения в работу подстанция (ПС) 110 кВ Новая в Березниковско-Соликамском энергорайоне энергосистемы Пермского края.

Электросетевой объект расположен в г. Соликамск на промышленной площадке крупнейшего потребителя электрической энергии в регионе – ПАО «Уралкалий».

Ввод ПС 110 кВ Новая создает условия для проведения реконструкции схемы внешнего электроснабжения Соликамского калийного рудоуправления № 3 (СКРУ-3) ПАО «Уралкалий» с учетом перспективного роста производственных мощностей, а также позволит обеспечить дальнейшее комплексное развитие предприятия.

При строительстве питающего центра выполнен монтаж комплектного распределительного устройства 110 кВ с использованием элегазового оборудования, двух силовых трансформаторов мощностью по 40 МВА и двух силовых трансформаторов мощностью по 63 МВА. В рамках проекта проведено оснащение подстанции микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики.

Для технологического присоединения ПС 110 кВ Новая к энергосистеме ПАО «Россети» с использованием современного оборудования расширило узловой центр питания, обеспечивающий электроснабжение Березниковско-Соликамского энергорайона – ПС 220 кВ Бумажная.

В процессе проектирования, строительства и подготовки к вводу в работу ПС 110 кВ Новая и связанных с питающим центром линий электропередачи специалисты Системного оператора принимали участие в подготовке и согласовании технических заданий на проектирование, рассмотрении и согласовании проектной и рабочей документации, согласовании технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям и проверке их выполнения, а также в разработке комплексных программ опробования напряжением и ввода оборудования в работу.

Специалисты Системного оператора выполнили расчеты электроэнергетических режимов энергосистемы Пермского края для обеспечения выполнения работ по вводу новой подстанции, провели расчеты величин токов короткого замыкания, а также параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования устройств релейной защиты, сетевой и противоаварийной автоматики для новых ЛЭП и прилегающей сети 220 и 110 кВ, протестировали каналы связи и системы сбора и передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Новая в диспетчерский центр Пермского РДУ.