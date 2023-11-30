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ГК 1520 ввела цифровое управление движением на 9 объектах БАМа и Западно-Сибирской железной дороги

30 ноября 2023, 15:30 317 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ГК 1520
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: 1520.ru

Фото: 1520.ru

В ноябре 2023 года Дивизион ЖАТ ГК 1520 оснастил цифровой российской автоматикой 9 станций и разъездов на БАМе и Западно-Сибирской железной дороге. Модернизация систем управления движением поездов обеспечит рост пропускной способности магистралей. 

Обновленные цифровые объекты БАМа расположены на Дальневосточной железной дороге в Амурской области (станция Иса, путевые посты 3109 км, 1955 км, 2855 км, 2789 км) и Хабаровском крае (разъезд 3552 км на перегоне Эанга – Амгунь), а также на Восточно-Сибирской железной дороге в Республике Бурятия (разъезд 1268 км на перегоне Баканы-Янчуй и разъезд 1152 на перегоне Дзелинда – Кирон).

В Алтайском крае модернизировали систему управления на станции Озерки Западно-Сибирской железной дороги.

Все объекты оборудовали системой микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ разработки и производства Дивизиона ЖАТ ГК 1520. С ее помощью персонал станций может дистанционно управлять стрелками и светофорами, контролировать параметры и выявлять предотказные состояния оборудования. В систему встроена киберзащита от несанкционированного доступа к цифровой технике.

Российское оборудование адаптировано к суровому климату, надежно работает при экстремально низких температурах. Для всей автоматики предусмотрена защита от импульсных перенапряжений. 

Цифровизация обеспечит эффективное управление объектами, повысит надежность и безопасность движения.

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Метки: ГК 1520, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, РЖД
Отрасль: Транспорт 

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