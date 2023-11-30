В Хабаровске состоялась рабочая встреча генерального директора Группы компаний 1520 Алексея Крапивина с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым. В фокусе внимания – инвестиционные планы развития Восточного полигона и перспективы участия компании в новых проектах региона.

В ходе встречи стороны анонсировали решение зарегистрировать УК «БСМ» (входит в ГК 1520) на территории субъекта. Сегодня компания - генеральный подрядчик по развитию Восточного полигона Российских железных дорог. В этом году объем ее подрядных работ в Хабаровском крае может превысить 100 млрд рублей.

«Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона – стратегически важный для нашего региона проект: от увеличения провозной способности железной дороги напрямую зависит наращивание производственных мощностей морских портов Ванино и Советская Гавань» - подчеркнул Михаил Дегтярёв.

Как отметил Алексей Крапивин, ГК 1520 активно представлена на территории субъекта. В 2024 году начнется третий этап модернизации Транссиба и БАМа, одновременно компания продолжит работы на второй стадии реконструкции Восточного полигона.



На совещание затронули участие «Бамстроймеханизации» в промышленно-строительном кластере Хабаровского края. Резиденты и потенциальные участники кластера готовы поставлять компании продукции производственного назначения. При этом поставки по ряду позиций местными предприятиями уже осуществляются.