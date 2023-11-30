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"Россети Ленэнерго" смонтировали линию ВОЛС от Петергофа до Низино

30 ноября 2023, 16:15 273 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Ленэнерго

В рамках комплекса оказываемых услуг «Россети Ленэнерго» построили волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) на воздушной линии электропередачи (ЛЭП) от Петергофа до поселка Низино протяженностью 4,5 км.

«Сегодня прокладка ВОЛС на опорах ЛЭП - самый быстрый и наименее затратный способ строительства оптических линий связи. Важно, что технические мероприятия по размещению ВОЛС на линиях электропередачи должны проводить квалифицированные специалисты с навыками безопасного выполнения работ на высоте. В рамках этого проекта персонал «Россети Ленэнерго» оперативно выполнил проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы», - отметил заместитель генерального директора по цифровой трансформации и дополнительным услугам ПАО «Россети Ленэнерго» Денис Коньков.

«Россети Ленэнерго» выполняют работы любой сложности с задействованием квалифицированных кадров, применяя передовые отечественные технологии. Для заказчиков это гарантия качественного выполнения задач в поставленный срок. Ознакомиться с направлениями услуг можно на сайте компании: https://extraservices.lenenergo.ru/

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Метки: РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО, ВОЛС
Отрасль: Электроэнергетика 

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