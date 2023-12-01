В регионах ДФО строится около 20 социальных, инженерных, дорожных и туристических объектов за счет механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Общая сумма инвестиций на эти проекты до конца 2023 года составит более 17 миллиардов рублей.

Об этом сообщил Александр Аксаков, директор подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ, на конференции «Развитие жилищного строительства в ДФО».

В портфеле финансового института 13 инфраструктурных проектов в ДФО, большинство из которых находятся в стадии активной реализации. Например, первые семь жилых домов уже построены в микрорайоне «Звездный» в городе Якутске, где при поддержке льготного финансирования также строятся школа и поликлиника.

В жилом комплексе «Уюн» в Сахалинской области уже завершена укладка тепловых сетей и дороги для первой очереди. До конца текущего года планируется завершить строительство моста через Транссибирскую железную дорогу в поселке Новобурейский в Амурской области. Большая часть финансирования в размере 13 миллиардов рублей будет направлена на эти проекты.

«Эффективная работа с регионами — одно из важных условий инфраструктурного развития Дальнего Востока. 12 из 13 наших проектов в ДФО реализуются на принципах государственно-частного партнёрства, что является одной из главных особенностей округа. И мы видим, что успех проекта напрямую зависит от участия местных властей. ДОМ.РФ со своей стороны всегда готовы делиться необходимыми компетенция и опытом и при необходимости подставить кредитное плечо», —сказал Александр Аксаков.

Кроме того, в следующем году ДОМ.РФ планирует начать финансирование проектов горнолыжного комплекса «Арсеньев» в Приморском крае и тепломагистрали в Хабаровске. Также будет продолжено строительство микрорайона «Гороховое поле», в рамках которого с помощью инфраструктурных облигаций реализуются шесть проектов: школа, детский сад, реабилитационный центр, спортивные и образовательные центры, трамплин и инженерные сети.

Отметим, проекты по макрорегиону сопровождаются в рамках реализации специальных механизмов, которые определены для Дальнего Востока поручениями президента страны Владимира Путина.