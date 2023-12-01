ДРСК построила новую линию электропередачи 110 кВ в Приморье

Приморские электрических сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) завершили строительство воздушной линии электропередачи 110 кВ Артёмовская ТЭЦ-Смоляниново-тяговая. Проект был реализован в рамках программы Модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморья (МиРЭК) для увеличения пропускной способности и снятия ограничений в работе объектов ОАО «РЖД» в регионе.

В настоящее время все комплексные испытания на энергообъекте завершены, линия электропередачи включена в работу. Общая ее протяженность составила более 24 километров. Специалисты во время строительств установили 105 опор и смонтировали провод с высокой пропускной способностью. Линия была построена высокими темпами, за 10 месяцев.

В этом году энергетики также завершают реконструкцию ВЛ 110 кВ Уссурийск-2-Уссурийск-тяговая и ВЛ 110 кВ Береговая-1-Садовая, еще на двух питающих линиях электропередачи продолжаются работы по реконструкции.

Реализация этих мероприятий позволит снять ограничения в работе объектов ОАО «РЖД». Усиленные мощности помогут обеспечить надёжное тяговое электроснабжение грузовых поездов всех типов, сократить интервал попутного следования поездов и повысить их пропускную способность.

Напомним, энергетики ДРСК приступили к реализации программы МиРЭК в 2021 году. Работы ведутся как во Владивостоке, так и в других населённых пунктах Приморья. Ключевая задача программы — повышение надёжности работы электрических сетей Приморья. В этом году на мероприятия программы направлено более 5 млрд рублей.

Для справки: ОАО «РЖД» реализует комплекс первоочередных мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона с 2013 года. Целью данного проекта является ликвидация «узких мест» на железных дорогах Забайкалья и Дальнего Востока для обеспечения дополнительного объема перевозок грузов российских компаний. В рамках этой работы на Дальневосточной железной дороге ведётся масштабная модернизация энергетического хозяйства.