Специалисты Троицких электрических сетей филиала ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго» создали условия для благоустройства набережной в городе Троицк Челябинской области. Энергетики завершили работы по подключению к электросетям компании системы наружного освещения набережной на максимальную мощность 25 кВт.

Для надёжного и качественного электроснабжения объекта энергетики построили 200 метров ВЛ 0,4 кВ и установили прибор учета.

Все работы выполнены в рамках реализации программы по технологическому присоединению новых потребителей к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго».

Добавим, что проект благоустройства набережной в прошлом году стал победителем на всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Рекреационная зона включает площадку для праздничных мероприятий и выставок, прогулочные тропы с местами для отдыха, пляж, кафе, прокат спортивного инвентаря и пр.

Выполненные энергетиками филиала ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго» мероприятия позволили улучшить условия для развития городской среды и внутреннего туризма в одном из старейших и красивейших городов Челябинской области с населением порядка 75 000 человек.