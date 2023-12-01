Филиал ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада выполнил годовой план по замене контуров заземления опор на 24 линиях электропередачи, обеспечивающих выдачу мощности Ленинградской АЭС, Киришской ГРЭС и Северо-Западной ТЭЦ. Это позволит снизить риск технологических нарушений и повысить надежность передачи электроэнергии потребителям регионов с населением более 7 млн человек.

Контуры заземления опор необходимы для отвода в землю импульсных токов, возникающих в результате перенапряжений от прямых ударов молний в опоры или грозозащитные тросы, а также для снижения воздействия импульсных перенапряжений на изоляцию проводов ЛЭП.

Наибольший объем работ реализован на двухцепной линии 220 кВ «Сясь – Колпинская», участвующей в электроснабжении жителей Лодейнопольского, Волховского, Кировского районов Ленинградской области и юго-восточной части Северной столицы. На данной ЛЭП энергетики установили более 70 новых металлических конструкций.

Кроме того, работы проведены на линиях электропередачи, питающих жилые кварталы, торговые комплексы и промышленные предприятия Санкт-Петербурга, среди которых предприятия «Электропульт», «Красный Выборжец», «Арсенал» и Ленинградский металлический завод.