Участок находится рядом со станцией метро «Боровское шоссе».

Город без торгов выделил застройщику земельный участок в Ново-Переделкине для возведения многофункционального центра в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Многофункциональный центр появится на западе столицы около станции метро “Боровское шоссе”. Для этого город предоставил инвестору земельный участок без проведения торгов. Площадь будущего объекта составит 12,9 тысячи квадратных метров. Инвестиции в реализацию этого масштабного инвестпроекта — почти 1,1 миллиарда рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Для реализации масштабных инвестиционных проектов застройщикам предоставляют землю без проведения торгов. В результате в Москве появляются производственные комплексы, социальные, спортивные и транспортные объекты, деловые и культурно-досуговые центры, которые улучшают городскую инфраструктуру и способствуют созданию рабочих мест.

«Для возведения многофункционального комплекса, в котором могут разместиться офисы, магазины, кинотеатр, выставочные площади и другие объекты коммерческой недвижимости, застройщику предоставлен земельный участок площадью 0,58 гектара на Боровском шоссе. Договор аренды заключен на пять лет, в течение которых он должен завершить строительство объекта», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Благодаря реализации этого инвестиционного проекта горожане получат возможность приобретать необходимые товары и пользоваться различными услугами в шаговой доступности от станции метро.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.