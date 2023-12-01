После получения лицензии на сооружение ядерных установок работы на площадке развернутся в полную силу

На площадку сооружения энергоблоков № 7 и 8 Ленинградской АЭС доставлено первое крупногабаритное оборудование - три башенных крана-гиганта грузоподъемностью 50 тонн. Для их транспортировки были задействованы 60 большегрузных автомобилей. Высота каждого крана, как и вылет стрелы - 80 метров, что эквивалентно высоте дома в 26 этажей, вес - 535 тонн. С их помощью будут монтироваться основные металлоконструкции и устанавливаться вспомогательное оборудование строящихся энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200.

Евгений Милушкин, заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Ленинградской АЭС-2, прокомментировал:

«Сегодня на строительной площадке Ленинградской АЭС ведутся работы подготовительного периода: строители уже разработали котлован под ядерный остров энергоблока №7 и продолжают устройство котлована под его турбинный остров. После получения в декабре текущего года самого важного документа - лицензии на сооружение ядерных установок - работы на площадке развернутся в полную силу. Поставка первой партии оборудования - башенных кранов, датчиков системы контроля напряженно-деформированного состояния защитной оболочки, трапов спецканализации, которые доставят в декабре этого года - важный этап строительства».

Кроме того, на стройбазу генподрядной организации «АО Концерн ТИТАН-2» была поставлена первая партия арматуры весом 3,5 тыс. тонн. Она будет использована для армирования фундаментных плит всех объектов новых энергоблоков. Всего для их строительства ЛАЭС потребуется около 300 тыс. тонн арматуры.

Отметим, что укладка первого бетона в фундаментную плиту под здание реактора энергоблока №7 Ленинградской АЭС-2 запланирована на март 2024 года. Сейчас ведётся монтаж двух новых бетонных заводов, вместе с двумя уже имеющимися им предстоит произвести более 1 млн кубометров бетона - именно столько нужно для строительства 2-х энергоблоков.

Ленинградская АЭС (г. Сосновый Бор, Ленинградская обл.) является одной из крупнейших атомных станций в России по установленной мощности 4400 МВт. Расположена на берегу Финского залива. Здесь эксплуатируются два блока с реакторами РБМК-1000 и два блока ВВЭР-1200. Энергоблоки № 1 и № 2 с реакторами РБМК-1000 остановлены для вывода из эксплуатации после 45 лет службы. Им на смену в 2018 и 2021 годах были введены два блока ВВЭР-1200. Проектный срок службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. Ещё два новых энергоблока - № 7 и № 8 с реакторами ВВЭР-1200 - планируется ввести в эксплуатацию в 2030 и 2032 годах соответственно. Они станут замещающими мощностями энергоблоков № 3 и № 4 с реакторами РБМК-1000. Ежегодная выработка каждого энергоблока ВВЭР-1200 составит более 8,5 млрд кВт.ч электроэнергии.

Цель сооружения энергоблоков №7 и 8 Ленинградской АЭС - замещение блоков №3 и 4 с реакторами РБМК-1000, а также обеспечение потребностей Северо-западного региона страны в электроэнергии. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2030 и 2032 годы соответственно. Ежегодно каждый новый блок будет выдавать в энергосистему страны почти 9 млрд кВтч электроэнергии. За 50 лет проектной эксплуатации два энергоблока суммарно выработают более 850 млрд кВтч. Это позволит не только гарантированно обеспечить жителей региона светом и теплом, но и успешно продолжить реализацию крупных региональных инвестиционных проектов. Новая очередь блоков ЛАЭС гарантированно обеспечит работой почти 2 тыс. человек.

Российская атомная отрасль трансформировалась из штучного производителя в конвейер атомных технологий, «фабрику реакторов», что позволяет занимать России лидирующие позиции в мире по экспорту атомных технологий. Сегодня доля выработки электроэнергии атомными станциями в энергобалансе России составляет около 20%, а к 2045 году она должна достигнуть 25%. Такое поручение было дано Госкорпорации «Росатом» Президентом России. Развитие атомных технологий, строительство новых блоков АЭС в России – это новые рабочие места, повышение качество жизни людей в городах-спутниках атомных станций.