Челябинский филиал ПАО «Россети Урал» по итогам проведенного муниципального конкурса на право заключения договора аренды, с 01.12.2023 приступил к эксплуатации электросетевого комплекса Металлургического района г. Челябинска, на территории которого проживает более 130 тыс. человек, сконцентрировано почти 30 % промышленного потенциала города Челябинска: ПАО «Мечел», ПАО «Челябинский металлургический комбинат», ОАО «Челябинский электродный завод», ОАО «Уралавтоприцеп», «Теплоприбор», АООТ «Кемма», ЗАО «Мечелстрой» и другие, почти 700 предприятий малого предпринимательства. В районе действуют 407 предприятий розничной торговли.

Договор аренды заключен на 15 лет. В электросетевой комплекс входят ПС 110/35/6 «Першино», ПС 35/6 «Соцгород», 193 трансформаторные подстанции и 386 км воздушных и кабельных линий электропередачи напряжением 0,4/6/10/35 кВ. Ранее электросетевой комплекс эксплуатировался МУП «КОММЕТ».

Специалисты филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» планомерно реализуют комплекс мероприятий по консолидации объектов электросетевого комплекса на территории Челябинской области, с целью формирования единого центра ответственности на базе «Россети Урал» - компании с государственным участием, что позволяет поэтапно решить важные для населения, социально значимых объектов, промышленных предприятий и организаций региона задачи.

Так, в октябре 2023 года, энергетики «Россети Урал» приняли в эксплуатацию электросетевые активы компании-банкрота «АЭС Инвест», расположенный на территории 27 муниципальных образований Челябинской области (порядка 70 населенных пунктов), в том числе: в Агаповском, Ашинском, Брединском, Варненском, Еманжелинском, Еткульском, Карабашском, Карталинском, Каслинском, Кизильском, Коркинском, Нязепетровском, Пластовском, Троицком, Уйском и Чебаркульском муниципальных районах, Копейском, Кыштымском, Миасском, Усть-Катавском, Чебаркульском, Челябинском и Южноуральском городских округах, Красногорском, Миньярском, Розинском и Симском городских поселениях. В марте 2023 года принят в эксплуатацию электросетевой комплекс АО «Златмаш» в городе Златоуст, а также п.Метлино, п.Бижеляк Озерского ГО Челябинской области. Ранее «Россети Урал» консолидированы проблемные с точки зрения надежности электроснабжения активы в Копейске, Сатке, Бакале, где сейчас ведутся работы по повышению качества электроснабжения жителей Южного Урала. Продолжается работа по эксплуатации принятых бесхозяйных электрических сетей, присоединенных к сетям ПАО «Россети Урал».

В первую очередь, это квалифицированное обслуживание электросетевого комплекса по стандартам ПАО «Россети», быстрая и качественная ликвидация аварийных и чрезвычайных ситуаций силами и средствами квалифицированной компании, расположенной во всех крупных населенных пунктах Челябинской области; промышленная безопасность и охрана труда в соответствии со стандартами ПАО «Россети».