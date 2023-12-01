Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

В Чувашской Республике построят набережную

1 декабря 2023, 14:45 357 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ФАУ Главгосэкспертиза России
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Администрация Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики

Фото: Администрация Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики

Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики выдал положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на второй этап строительства набережной реки Волга с причальной стенкой и благоустройство прилегающей территории в городе Мариинский Посад. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Работы по масштабному преобразованию исторической центральной части города Мариинский Посад пройдут в рамках федерального проекта «Развитие туристской инфраструктуры».

В рамках проекта у причальной стенки появится возможность принимать одновременно на стоянку два пассажирских теплохода класса «О» типа «Максим Горький». Кроме того, Набережная Волги будет благоустроена новыми тротуарами, смотровыми площадками, зонами для проведения культурно-массовых мероприятий, а также для прогулок и отдыха в летнее и зимнее время.*

Застройщик – Администрация Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики.

Проектировщик – ООО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «Севзапинжтехнология», ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз», ООО «Портовый Контроль».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.

Обсудить на форуме
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!

Подписаться на канал

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
01.12.2023
Более 17 млрд рублей направит ДОМ.РФ на инфраструктурное развитие регионов Дальнего Востока
01.12.2023
ПАО "Россети Урал" приступило к эксплуатации электросетевого комплекса Металлургического района Челябинска
01.12.2023
Карта производителей оборудования и стройматериалов создана в Москве
01.12.2023
ЮАР построит солнечный парк на 1 ГВт
01.12.2023
Филиал ПАО "Россети" усилил грозозащиту магистральных линий электропередачи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно