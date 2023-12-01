В Чувашской Республике построят набережную

Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики выдал положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на второй этап строительства набережной реки Волга с причальной стенкой и благоустройство прилегающей территории в городе Мариинский Посад. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Работы по масштабному преобразованию исторической центральной части города Мариинский Посад пройдут в рамках федерального проекта «Развитие туристской инфраструктуры».

В рамках проекта у причальной стенки появится возможность принимать одновременно на стоянку два пассажирских теплохода класса «О» типа «Максим Горький». Кроме того, Набережная Волги будет благоустроена новыми тротуарами, смотровыми площадками, зонами для проведения культурно-массовых мероприятий, а также для прогулок и отдыха в летнее и зимнее время.*

Застройщик – Администрация Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики.

Проектировщик – ООО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «Севзапинжтехнология», ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз», ООО «Портовый Контроль».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.